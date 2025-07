Г ерманският канцлер Фридрих Мерц е подложен на натиск да заеме по-твърда позиция спрямо Израел, като членове на коалицията му призоваха Берлин да се присъедини към групата западни държави, които осъдиха "жестоките убийства" на палестинци, предаде Ройтерс.

Мерц, който е лидер на десноцентристкия Християндемократически съюз, е все по-критичен към Израел. Прави впечатление обаче отсъствието на Германия от общото изявление, публикувано вчера от ЕС и 28 страни от Запада, включително Великобритания и Франция, което призовава Израел незабавно да спре войната.

Страните осъждат "оскъдната помощ" за палестинците в Газа, и заявяват, че е ужасяващо, че над 800 цивилни са били убити, докато са чакали да получат помощи.

