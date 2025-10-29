Свят

Мелиса уби десетки, включително деца в Хаити

По предварителни оценки в Ямайка са засегнати над 1 милион души

29 октомври 2025, 21:17
Н ай-малко 20 души, включително 10 деца, са загинали, а още 10 души са изчезнали при наводнение в южната част на Хаити, причинено от мощния ураган Мелиса, съобщи "Франс прес", позовавайки се на местните власти.

ООН: Ураганът "Мелиса" е "бурята на века"

Службата за гражданска защита в Хаити съобщи, че издирвателните операции за откриването на изчезналите местни жители продължават. Наводнението е било причинено от излизането на река извън коритото ѝ, в резултат на което са били отнесени няколко къщи.

Ураганът, който по данни на АФП е най-мощният, достигал сушата от 90 години насам, вчера връхлетя Ямайка. Днес Мелиса стигна и до бреговете на Куба, където според президента Мигел Диас-Канел има "значителни щети".

Регистрираните смъртни случаи вследствие на урагана в Ямайка, Доминиканската република, Панама и Хаити вече са най-малко 30.

Служители на ООН заявяват, че опустошенията, причинени от Мелиса, достигат "безпрецедентни нива" в Ямайка.

Най-страшната буря на планетата достигна Ямайка

"От това, което знаем досега, има огромно, безпрецедентно унищожаване на инфраструктура, имущество, пътища, комуникационни и енергийни мрежи. Хората са в приюти в цялата страна и в момента предварителни оценки показват, че островната държава е опустошена на нива, невиждани досега", заявиха координатори на ООН за страните от региона на Карибско море, включително Ямайка.

По предварителни оценки на координаторите в Ямайка са засегнати над 1 милион души.

Източник: БТА, Атанаси Петров    
Сряда носи слънце и температури до 21 градуса
Сряда носи слънце и температури до 21 градуса

Защо в Китай политици и военни просто изчезват?
Защо в Китай политици и военни просто изчезват?

29 октомври: Екзекутиран е последният български владетел преди робството
29 октомври: Екзекутиран е последният български владетел преди робството

Островът на духовете: Място, което можеш да видиш, но не и да пипнеш
Островът на духовете: Място, което можеш да видиш, но не и да пипнеш

Фед намали лихвените проценти в САЩ

Фед намали лихвените проценти в САЩ

Свят Преди 1 час

Против решението се обяви председателят на Фед Стивън Миран

Майка изведе дете от България без съгласието на бащата

Майка изведе дете от България без съгласието на бащата

България Преди 2 часа

Въпреки подаден сигнал, жената не е била спряна на излизане от България

Вътрешната комисия отхвърли ветото на президента за СРС и ДАР

Вътрешната комисия отхвърли ветото на президента за СРС и ДАР

България Преди 3 часа

"Възраждане" събират подписи срещу обнародвания вчера закон за ДАНС

Ангел Кунчев: COVID-19 остава водещият вирус

Ангел Кунчев: COVID-19 остава водещият вирус

България Преди 3 часа

Експертът обясни защо е нужно ваксината срещу варицела да бъде част от имунизационния календар

Тежко наказание очаква едно от племената в “Игри на волята” тази вечер

Тежко наказание очаква едно от племената в “Игри на волята” тази вечер

Любопитно Преди 4 часа

Лечителите и Феномените излизат в сблъсък за неприкосновеност

Необикновената любовна история на Прунела Скейлс и Тимъти Уест

Необикновената любовна история на Прунела Скейлс и Тимъти Уест

Любопитно Преди 5 часа

Мъж е арестуван за бруталното убийство на майка си в Студеница

Мъж е арестуван за бруталното убийство на майка си в Студеница

България Преди 5 часа

Убийството е извършено с особена жестокост и по особено мъчителен начин

От какво се страхуват най-много американците? Отговорите от това зловещо проучване може да ви изненадат

От какво се страхуват най-много американците? Отговорите от това зловещо проучване може да ви изненадат

Свят Преди 5 часа

Разбиха група за имотни измами с обстоятелствени проверки

Разбиха група за имотни измами с обстоятелствени проверки

България Преди 5 часа

По случая с тримата задържани е образувано досъдебно производство

Приеха промени при ДДС-то

Приеха промени при ДДС-то

България Преди 5 часа

Проектът е изготвен с цел въвеждане на изисквания, налагани от правото на Европейския съюз, както и прецизиране на определени разпоредби на закона

Украйна порази руски рафинерии и газово съоръжение

Украйна порази руски рафинерии и газово съоръжение

Свят Преди 5 часа

Местни жители потвърдиха атаката срещу рафинерията в Новоспаско

Гръцки депутат се оплака от български просяци в Кавала

Гръцки депутат се оплака от български просяци в Кавала

България Преди 6 часа

Константинос Хитас поиска мерки срещу фалшиви инвалидни карти и „професионални просяци“ от България

Знаменитости с кралска кръв: 11 звезди, роднини на монарси

Знаменитости с кралска кръв: 11 звезди, роднини на монарси

Любопитно Преди 6 часа

Родословните дървета на тези звезди се простират през векове европейска история

ЕК: Нуждаем се от мир в Газа, не от оправдания за нови удари

ЕК: Нуждаем се от мир в Газа, не от оправдания за нови удари

Свят Преди 6 часа

Прекратяването на огъня в Газа е "застрашено" и трябва да бъде "възстановено възможно най-бързо", заяви френският външен министър Жан-Ноел Баро

<p>Ужасяващо по жестокост убийство в София с развръзка</p>

Ужасяващо по жестокост убийство в София с окончателна развръзка

България Преди 6 часа

Нанесените телесни увреждания сочат за изключително ожесточение и садизъм

Ето кога ще пуснат парното в София

Ето кога ще пуснат парното в София

България Преди 6 часа

Директорът на ТЕЦ-София заяви, че ремонтът в „Дружба“ трябва да приключи през ноември

