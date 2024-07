Мелания зашеметяваща на събитие в Манхатън, Доналд „се скри“ след дебата с Байдън

М елания Тръмп блесна в червена рокля на Valentino за 4 000 долара в понеделник вечерта, когато беше домакин на политическо събиране на средства в Ню Йорк, докато Доналд Тръмп продължава да се крие след дебата си с Джо Байдън.

Бившата първа дама зашеметяваше с роклята и червените си лачени обувки, както се вижда на ексклузивни снимки от Dailymail.com.

Това беше рядка поява на Мелания в момент, когато тя беше домакин на интимна група в Trump Tower, за да събере пари за Log Cabin Republicans, най-голямата консервативна LGBTQ+ организация.

Нейната поява беше трудно пропусната, тъй като съпругът ѝ остана настрана след първия президентски дебат, на който Джо Байдън се провали толкова много, че много демократи го призоваха да се оттегли от надпреварата.

Бившият президент изчезна от националната сцена, като съветниците му твърдят, че стои настрана, за да наблюдава хаоса в Демократическата партия.

Междувременно Мелания беше в Ню Йорк, за да проведе второто си за годината събиране на средства за републиканците от Лог Кабин.

Тя отвори частния пентхаус на Тръмп за събитието. Домът им заема три етажа от Trump Tower.

Сред гостите бяха бившият служител на Белия дом на Тръмп Келиан Конуей, бившият сенатор Кели Лофлър, бизнесменът Брайън Еър и съпругът му Бил Уайт, бившият изпълняващ длъжността директор на Националното разузнаване на САЩ Ричард Гренел и филантропите Нази и Джоузеф Мойниан.

Събитието е събрало 1,4 млн. долара, съобщи Гренел на X.

„@МеланияТръмп отвори пентхауса си в Ню Йорк тази вечер, за да събере пари за @LogCabinGOP. Това е първото предизборно събитие, провеждано някога в резиденцията на Тръмп. И събрахме 1,4 млн. долара за една нощ. Нашата цел е да получим 50% от гласовете на гейовете за Доналд Тръмп“, написа Гренел.

