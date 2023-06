Винаги със стил: Мелания Тръмп привлече погледите в Ню Йорк

М елания Тръмп излезе от "Тръмп Тауър" в Ню Йорк в сряда със стил, дни преди рождения ден на съпруга си Доналд Тръмп.

Бившата първа дама напусна небостъргача, облечена в бяла рокля на Gucci (3200 долара), съчетана с подходяща бяла чанта Hermès.

Тя оформи косата си с меки вълни, като завърши визията си с чифт слънчеви очила.

На снимките, получени от Page Six, служители по сигурността придружават 53-годишната Мелания и 17-годишния син, Барън, до черен джип.

Melania Trump steps out in $3,200 Gucci dress ahead of Donald’s ‘low-key’ Bedminster birthday https://t.co/IFpeQXqdrM pic.twitter.com/kc13FrlJxw

Очаква се дуетът майка и син да отпразнува 77-ия рожден ден на Доналд в Бедминстър, Ню Джърси.

Вътрешен източник заяви , че тази година се очаква празничните планове да бъдат "скромни".

"Не се планира голямо парти", казва източникът. "[Доналд] Тръмп е известен с това, че мрази рождения си ден и никога не го празнува по значим начин".

Макар че политикът може да е противник на партитата, семейството му обича да се събира на празненства.

Smiling Melania Trump seen for first time since Donald’s indictment https://t.co/49CqfusLvR pic.twitter.com/6cb3jh1izp