Свят

Мелания: Преговорите с екипа на Путин за връщането на украински деца продължават

Петнадесет деца бяха върнати в Украйна, откакто първата дама започна своята кампания

5 февруари 2026, 09:18
Мелания: Преговорите с екипа на Путин за връщането на украински деца продължават
Източник: БТА/АР

П ървата дама на САЩ Мелания Тръмп заяви днес, че поддържа връзка с екипа на руския президент Владимир Путин в опит да осигури връщането на повече украински деца от Русия, предаде Ройтерс. 

"Работя по въпроса и сме в процес на действие", заяви Мелания пред журналисти в Белия дом. "Надявам се да постигнем успех много скоро", добави тя. 

Първата дама на САЩ не сподели подробности за разговорите между нейни представители и екипа на Путин. 

Говорител на Източното крило на Белия дом заяви, че Мелания е написала писмо до Путин, предадено му лично от съпруга ѝ, американския президент Доналд Тръмп, през август миналата година - относно отвлечените украински деца. 

Петнадесет деца бяха върнати в Украйна, откакто първата дама започна своята кампания, включително седем деца през декември. 

Мелания Тръмп: Водя директен диалог с Путин за съдбата на украинските деца

Украйна обвинява Русия, че е отвлякла най-малко 19 000 украински деца и ги е откарала на своя територия или в окупираните от нея територии без съгласието на семействата или настойниците им, откакто нахлу в съседната страна през февруари 2022 г. Москва многократно е отричала отвличанията на украински деца, като твърди, че руските сили са действали, за да ги предпазят от военните действия. 

Вчера руски и украински официални представители заяви, че са провели "продуктивни" разговори в Абу Даби в рамките на преговорите, водени от САЩ, с цел да се сложи край на продължаващата близо четири години война, въпреки че по-рано тази седмица руските сили атакуваха Украйна със стотици дронове и рекорден брой балистични ракети. 

Мелания Тръмп, която гледа да не се набива на очи по време на втория мандат на съпруга си, се срещна вчера в Белия дом с двамата освободени от палестинската въоръжена групировка "Хамас" израелско-американски заложници, Кийт и Авива Зигел, отбелязва Ройтерс.

Вижте в нашата галерия: Завръщането на Мелания Тръмп (СНИМКИ)

Завръщането на Мелания Тръмп (СНИМКИ)
13 снимки
Мелания Тръмп
Мелания Тръмп се завръща в Белия дом като първа дама
Мелания Тръмп се завръща в Белия дом като първа дама
Мелания Тръмп се завръща в Белия дом като първа дама
Източник: БТА, Симеон Томов    
Мелания Тръмп Украински деца Връщане на деца Русия Владимир Путин Първа дама на САЩ Дипломатически усилия Война в Украйна Белия дом Отвличане на деца
Последвайте ни

По темата

„Видели са нещо, което не е трябвало“ – познат на жертвите край „Петрохан“

„Видели са нещо, което не е трябвало“ – познат на жертвите край „Петрохан“

Гутериш: Това е мрачен момент за международната сигурност и мира

Гутериш: Това е мрачен момент за международната сигурност и мира

"Трябва да преживеем всичко отначало": Делото за двойното убийство в село Лозен се връща в изходна позиция

Мелания: Преговорите с екипа на Путин за връщането на украински деца продължават

Мелания: Преговорите с екипа на Путин за връщането на украински деца продължават

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Купуването на нова кола все повече става лукс за богати

Купуването на нова кола все повече става лукс за богати

carmarket.bg
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 4 дни
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 4 дни
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 4 дни
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Мъжът, обвинен за убийството на израелски дипломати, получи нови обвинения за тероризъм

Мъжът, обвинен за убийството на израелски дипломати, получи нови обвинения за тероризъм

Любопитно Преди 21 минути

Обвинителният акт на 31-годишният Елиас Родригес вече съдържа общо девет обвинения, включително повдигнатите по-рано в убийство от първа степен и престъпление от омраза

Главчев пред Световната банка: Необходимо е да се подобри административният капацитет на местните органи

Главчев пред Световната банка: Необходимо е да се подобри административният капацитет на местните органи

България Преди 26 минути

Това ще позволи и по-ефективно управление на общинския дълг, който е пряко свързан с всички останали дейности, отбеляза той

Хиляди евакуирани в Испания и Португалия заради бурята "Леонардо"

Хиляди евакуирани в Испания и Португалия заради бурята "Леонардо"

Свят Преди 1 час

Стихията блокира железопътния трафик и стана причина за затварянето на много училища

<p>Празник днес имат всички, чиито имена значат &quot;добър&quot;</p>

Празник днес имат хората, чиито имена значат "добър"

Любопитно Преди 1 час

Почитаме паметта на света мъченица Агатия

,

България в Топ 20 в света по бизнес среда

България Преди 1 час

Страната ни е лидер в ЕС по бизнес стимули, втора по данъци

Вестник The Washington Post съкращава една трета от персонала си

Вестник The Washington Post съкращава една трета от персонала си

Свят Преди 2 часа

Отделът за счетоводство ще бъде закрит, а отделът за новини от района на Вашингтон и редакционният персонал ще бъдат преструктурирани

Товарен влак дерайлира в Русия, пламнаха цистерни с гориво

Товарен влак дерайлира в Русия, пламнаха цистерни с гориво

Свят Преди 2 часа

Все още се установява какъв е размерът на щетите

5-те най-големи мистерии от живота на Исус

5-те най-големи мистерии от живота на Исус

Любопитно Преди 2 часа

Библията е ясна за обстоятелствата около раждането на Христос и периода му като учител и чудотворец

Промените в Изборния кодекс влизат на второ четене в пленарната зала

Промените в Изборния кодекс влизат на второ четене в пленарната зала

България Преди 2 часа

От "Възраждане" предлагат ограничаването на броя на секциите за гласуване в страни извън ЕС до 20

Президентът Йотова ще присъства на откриването на Зимните олимпийски игри в Италия

Президентът Йотова ще присъства на откриването на Зимните олимпийски игри в Италия

Свят Преди 2 часа

Посещението ѝ е по покана на президента на Международния олимпийски комитет (МОК) Кърсти Ковънтри

Спускането на крал Джордж III към лудостта: История за кралска трагедия

Спускането на крал Джордж III към лудостта: История за кралска трагедия

Любопитно Преди 3 часа

Крал Джордж III царува почти 60 години, третият най-дълъг период в британската история

<p>Появи се нова водеща причина за смърт от рак сред хората под 50 години</p>

Проучване: Появи се нова водеща причина за смърт от рак сред хората под 50 години

Свят Преди 3 часа

Колоректалният рак върви срещу тенденцията, като скача от "пета по честота причина за смърт от рак в началото на 90-те години до първа през 2023 г."

.

Руският експеримент със съня и защо вярваме в градските легенди

Любопитно Преди 3 часа

През 1947 г. тайна съветска изпитателна база провежда експерименти върху съня

Код Червено: Опасни валежи в части от България в четвъртък

Внимание! Червен код за обилни валежи в четвъртък

България Преди 3 часа

Вижте къде ще вали дъжд и къде сняг

Зеленски обяви украинските жертви във войната с Русия

Зеленски обяви украинските жертви във войната с Русия

Свят Преди 11 часа

Според Зеленски "интересът на Путин е да унижи Европа"

Кристин Лагард приветства Димитър Радев в ЕЦБ

Кристин Лагард приветства Димитър Радев в ЕЦБ

България Преди 11 часа

За първи път страната участва официално в процеса на вземане на решения в ЕЦБ

Всичко от днес

От мрежата

10 кожни проблема, които собствениците на Питбули не бива да пренебрегват

dogsandcats.bg

Скритите рискове за здравето, за които всеки собственик на Малтипу трябва да знае

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Кейт Мидълтън проговори за рака: „Този път не е лесен – има страх, изтощение и надежда“

Edna.bg

Кой празнува имен ден на 5 февруари и каква е историята зад датата

Edna.bg

Даниел Боримиров обяви важна новина за бъдещето Левски

Gong.bg

Възрастта е само цифра: Кристиано Роналдо чукна 41, но е далеч от края

Gong.bg

По-високите сметки за ток: Потребители подозират софтуерни грешки и неправилно отчитане

Nova.bg

Червен код за значителни валежи в Смолян и Кърджали

Nova.bg