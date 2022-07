Медведев: Русия ще постигне всичките си цели, ще има мир с Украйна, но по нашите условия

М осква ще победи в Украйна и ще определя условията за бъдещо мирно споразумение с Киев. Това заяви бившият руски държавен глава Дмитрий Медведев, цитиран от Ройтерс.

"Русия ще постигне всичките си цели. Ще има мир – по нашите условия", заяви той в Telegram.

Russia's Medvedev: We will set terms for peace in Ukraine https://t.co/RXfa7sKySV pic.twitter.com/XRAYSPW6xu