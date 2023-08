Медведев: Украйна може да влезе в НАТО, ако ни предаде Киев

З аместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев обяви, че Украйна може да влезе в НАТО, ако премести столицата си в Лвов и предаде Киев на Москва.

„Идеята е любопитна. Единственият въпрос е, че всичките им територии са във висша степен спорни. А за да влязат в блока, киевските власти ще трябва да се откажат дори от самия Киев, столицата на Древна Рус”, написа Медведев в канали си в Телеграм.

„Е, ще трябва да преместят столицата в Лвов”, допълни бившият руски президент.

По-рано ръководителят на щаба на генералния секретар на НАТО Стиан Йенсен коментира, че Украйна ще може да се присъедини към алианса, в замяна на отказ от територии.

„Не казвам, че трябва да стане по този начин. Но това може да е допустимо решение”, заяви Йенсен по време на публична дискусия в Норвегия.

Той подчерта, че решението за такава замяна може да бъде взето единствено от Украйна.

В отговор Михайло Подоляк, съветник на украинския президент Володимир Зеленски, посочи, че доброволният отказ на Украйна от нейни територии в замяна на членство в НАТО е неприемлив.

Според него този сценарий е желан от Русия, тъй като би замразил войната, без да я спира.

„Размяна на територии за чадър от НАТО? Това е нелепо. Това означава умишлено избиране на поражението на демокрацията, насърчаване на един глобален престъпник, запазване на руския режим, потъпкване на международното право и предаване на войната на следващите поколения. В крайна сметка, защо Русия трябва доброволно да се отказва от провокациите, хибридните атаки и традиционното си поведение, без да загуби? Очевидно, ако Путин не претърпи съкрушително поражение, политическият режим в Русия не се промени и военнопрестъпниците не бъдат наказани, Русия определено ще поднови войната с апетит за още. Опитите за запазване на световния ред и установяване на „лош мир” чрез, нека бъдем честни, триумф на Путин, няма да донесат мир на света, а безчестие и война. Това важи за всеки формат на ново „разделяне на Европа”, включително и под шапката на НАТО. Защо да се предлага така желаният от Русия сценарий на замразяване, вместо да се ускорят доставките на оръжие? Убийците не трябва да бъдат насърчавани с ужасяващо снизхождение...”, поясни Подоляк.

Секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Олексий Данилов нарече подобен вариант „категорично неприемлив”.

