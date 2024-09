Мечка нападна 64-годишен мъж в Хърватия

М ечка е нападнала снощи мъж в хърватския национален парк "Плитвички езера", като го е ухапала по ръката, информират днес местни медии.

Пострадалият е приет в болница в близкия град Госпич, съобщиха от полицията.

Според същия източник инцидентът е станал в петък вечерта в селцето, където живее мъжът.

Мечката е ухапала дясната ръка на 64-годишния мъж, който получил наранявания на ръката, разкъсвания на мускули и драскотини по лицето.

От болницата съобщиха за агенция ХИНА, че пострадалият е в стабилно състояние, но трябва да остане под наблюдение.

