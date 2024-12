"Улица на екзекуциите": Масови гробове, свързани с режима на Асад, са открити след свалянето му

Н яколко медии, включително “Ройтерс” и “Скай нюз”, потвърдиха в неделя откриването на поне един масов гроб в сирийската столица Дамаск, свързан с престъпления, извършени преди години по време на режима на Башар Асад.

Асад, който управляваше Сирия в продължение на 24 години след тригодишното управление на баща си, беше свален миналия уикенд от коалиция от бунтовнически сили, включително “Хаят Тахрир аш Шам” (ХТС), която е обявена за терористична организация от Съединените щати. Ключов съюзник на Русия, оттогава Асад е избягал от страната и е потърсил убежище в Москва.

От избухването на гражданската война през 2011 г. Сирия до голяма степен е недостъпна за журналисти, като правителството на Асад налага строги медийни ограничения, а продължаващото насилие прави отразяването на събитията опасно.

След свалянето на Асад журналистите се завърнаха в Сирия, разкривайки и проверявайки разкази за живота по време на неговия режим. Сред откритията е масов гроб в квартал Тадамон в Дамаск, за който съобщават “Ройтерс”, “Скай нюз” и други медии.

Гробът се свързва с клането от 2013 г., заснето във видеоклип, който беше публикуван през 2022 г. На кадрите се вижда как мъже във военни униформи водят хора със завързани очи до голяма яма, застрелват ги и бутат телата им в гроба. В изявление от април 2022 г. относно видеото Държавният департамент на САЩ заявява, че при това клане „според сведенията са загинали стотици сирийски цивилни граждани“.

„Когато пристигнахме там, имаше малки деца, човешки кости“, разказва репортерката на

Syria: Reports of mass graves tied to Assad found after regime toppled https://t.co/7x1QTfW4do