Лидерът на сирийските бунтовници обещава да затвори "човешките кланици" на Асад

С ирийските бунтовнически сили заявиха, че планират да затворят прословутите жестоки затвори, управлявани от сваления президент Башар Асад, и да преследват замесените в убийството или изтезанията на задържани.

Лидерът на бунтовниците Ахмед ал Шараа, известен още като Абу Мохамед ал Голани, също каза, че ще разпусне силите за сигурност на бившия режим в изявление, видяно от информационната агенция Ройтерс.

Затворници са освободени от сирийската "човешка кланица"

Видеоклипове, показващи хиляди затворници, освободени от затвора Saydnaya - наричан "човешка кланица" от правозащитни групи - се появиха след падането на правителството на Асад в неделя.

Почти 60 000 души са били измъчвани и убити в затворите, управлявани от Асад, съобщи базираната в Обединеното кралство група за наблюдение Сирийска обсерватория за правата на човека.

Ислямистката въоръжена групировка на Голани, Хаят Тахрир ал Шам (HTS), поведе други сирийски бунтовнически фракции в светкавична офанзива, която свали 54-годишното управление на династията Асад.Асад избяга в Русия в ранните часове на неделя, където той и семейството му получиха убежище, след като бунтовниците превзеха столицата Дамаск.

ФВ отделно изявление Голани каза, че помилването на онези, които са участвали в изтезанията или убийствата на затворници, е изключено.

