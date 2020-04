Масова стрелба в Канада, много жертви

Н ай-малко 16 души са загинали при продължило над 12 часа нападение в канадската провинция Нова Скотия, предаде Франс прес.

Гейбриъл Уортман, 51-годишен, е стрелял по хора на няколко места в провинцията. Властите все още не са установили точния брой на жертвите и е възможно броят им да нарасне още.

BREAKING: Canadian police say at least 10 people are dead, including the suspect, after a shooting rampage in Nova Scotia. Find updates here: https://t.co/WbwWQe7CtO