Масирана руска атака срещу украинския град Днепър взе жертви

Н ай-малко седем души са загинали след масирана руска атака срещу Украйна тази нощ, предаде "Франс пре"с като се позова на местните власти.

Броят на убитите в столицата Киев нарасна до 3, написа началникът на столичната градска военна администрация Тимур Ткаченко в приложението Telegram.

"Смъртта на трима души в Киев е потвърдена“, информира той малко след като написа за 29 ранени, включително две деца, при удари срещу няколко района на столицата.

В два жилищни блока - съответно на 24 и на 9 етажа, избухнаха пожари в столицата, която бе атакувана и с балистични ракети, съобщи кметът Виталий Кличко.

Четири са жертвите в град Днепър, където ранените са поне 16, някои от които тежко, съобщи началникът на Днепропетровската областна военна администрация Олександър Ганжа днес.

"Броят на ранените при руския нощен удар по Днепър се е увеличил до 16 (...) Тази вражеска атака отне живота на четирима души“, написа в Telegram Ганжа, цитиран от "Франс прес".

Най-малко 10 по последни данни са ранените в Харковска област, информира кметът на град Харков Игор Терехов. Сред пострадалите в резултат на руския обстрел тази нощ е и 11-годишно момиче, съобщи началникът на Харковската областна военна администрация Олег Синегубов.