С вой на сирени в цялата страна отдаваме почит към Ботев и героите на България

Точно в 12:00 часа движението ще бъде спряно за две минути в знак на почит към всички, загинали за свободата на страната ни

2 юни 2026, 06:45
Йотова: Можем да счупим всяка верига, която оковава човешкия ум и душа

След "Баба Алино" не могат да уволнят директорите на строителните служби във Варна
Разбиха международна група за трафик на мигранти
Дете избяга от дома си в София след забрана да гледа видеа онлайн
Мораториум върху цената на водата предлага ДПС
Съдят епилептик, че излъгал за книжка и прегазил 2 жени във Варна
Разбиха наркогрупа с хеликоптер и марихуана за 2 милиона евро
Важни промени за пенсиите, дълга и партийна субсидия

С вой на сирени в цялата страна България отдава почит към паметта на Христо Ботев, Васил Левски и всички, загинали в борбата за свободата и независимостта на страната. Това съобщиха от Министерството на вътрешните работи.

Точно в 12:00 часа на 2 юни в продължение на две минути ще бъде излъчен акустичният сигнал „Въздушна опасност“ чрез сиренните системи в населените места в цялата страна.

По традиция по време на сигнала гражданите свеждат глава в знак на признателност към подвига на българските национални герои.

От МВР напомнят, че при подаването на сиренния сигнал всички пешеходци и водачи на моторни превозни средства трябва да преустановят движението си и да останат на място до приключването му.

Денят на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България е един от най-значимите паметни дни в българския календар. На тази дата страната почита делото на поета революционер Христо Ботев и всички, отдали живота си за националното освобождение и изграждането на българската държавност.

На 2 юни 1876 г. Христо Ботев загива в сражение във Врачанския Балкан, след като повежда своята чета в помощ на избухналото Априлско въстание. Макар военната акция да завършва трагично, саможертвата на Ботев и неговите четници се превръща в символ на борбата за свобода и национално достойнство.

За първи път Денят на Ботев е отбелязан през 1884 г. във Враца и Пловдив. Официалното честване започва през 1901 г., когато на връх Вола се събират оцелелите Ботеви четници, за да почетат своя войвода и загиналите си другари.

През годините 2 юни се утвърждава като ден на национална признателност към всички герои, дали живота си за свободата и независимостта на България – от участниците в националноосвободителните борби до защитниците на страната в различни исторически периоди.

И днес, повече от век след първите чествания, войът на сирените в 12:00 часа остава един от най-разпознаваемите символи на националната памет. За две минути България спира, за да си спомни за героите, които са платили най-високата цена за свободата на родината.

Източник: БТА/София Господинова    
България под тревога: Жълт код в 23 области за порои и градушки

Йотова: Можем да счупим всяка верига, която оковава човешкия ум и душа

2 юни: Денят, в който природата постави България на колене

56 държави в ООН осъдиха Русия за дрона, ударил Румъния

BOX NOW: Световната несигурност ускорява революцията в доставките, а локърите вече се превръщат в част от ежедневието в България

