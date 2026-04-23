Свят

Жертви и ранени след нови среднощни удари между Русия и Украйна

На този фон преговорите между Киев и Москва с посредничеството на САЩ остават в застой

23 април 2026, 08:51
Източник: AP/БТА

Д вама души загинаха, а осем бяха ранени при руска нощна атака срещу украинския град Днепър, съобщи в Telegram началникът на Днепропетровската областна военна администрация Олександър Ганжа, цитиран от Укринформ.

„Двама души загинаха, осем са ранени. Броят на пострадалите в резултат на нощната атака на руснаците срещу Днепър нарасна. Един човек все още е в неизвестност“, се казва в съобщението.

Руско нападение с дронове в Днепър, има пострадали, сред които и деца

По думите му са били засегнати жилищна сграда, магазин и автомобил.

Промишленият град Днепър се намира на повече от 100 километра от фронтовата линия, която минава през източната и южната част на Украйна. При руски удар там на 14 април вече загинаха четирима души.

Руски удари по Днепър и Харков, има много ранени

В същото време един човек е загинал, а няколко са били ранени при атака с дрон срещу промишлено предприятие в руския град Новокуйбишевск, в Самарска област. Това съобщи регионалният губернатор Вячеслав Федоришчев, цитиран от Ройтерс.

Отломки от дрон са ударили и жилищна сграда в Самара, при което са пострадали няколко граждани, допълни той.

Цивилни загинаха при руски и украински нощни атаки с дронове в Белгород и Днепър

През нощта руската противовъздушна отбрана е свалила 154 украински дрона над територията на Русия, включително и над Самарска област, уточни ТАСС.

На този фон преговорите между Киев и Москва с посредничеството на САЩ остават в застой от началото на войната в Близкия изток, която отклони вниманието на Вашингтон, отбелязва АФП.

Източник: БТА - Любомир Мартинов, Валерия Динкова    
