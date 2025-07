Нощен ужас в Днепър: Руски удари взеха жертва, ранени в Харков

Е дин човек е загинал в украинския град Днепър (на украински Днипро) при руски удари, които са поразили през нощта няколко региона в страната, предаде Франс прес, като се позова на информация на украинските власти.

Потвърдена е смъртта на един човек в луксозен многоетажен блок, съобщи в Телеграм кметът на града Борис Филатов. Той изрази съжаление за "липсата на убежища" и призова населението да не "остава на високите етажи" по време на бомбардировките.

Петима убити и десетки ранени при руски удари в Източна Украйна

Губернаторът на региона Харков в североизточната част на страната съобщи за трима ранени при бомбардировките в Змиев.

По-рано кметът на Харков Игор Терехов съобщи в Телеграм, че градът му е "обект на комбинирана атака от близо три часа". "Врагът е използвал едновременно няколко вида оръжия – управляеми бомби, балистични ракети и дронове камикадзе", добави той.

Най-голямата статуя на Ленин в Украйна бе съборена

В украинската Запорожка област са регистрирани няколко пожара в региона в резултат на руски атаки, като един от ударите е засегнал жилищна сграда, без да има жертви според първоначални данни, съобщи губернаторът Иван Федоров.

Украинският президент Володимир Зеленски увери вчера, че преговорите с Москва за среща с Владимир Путин са "започнали". Кремъл от своя страна счита, че такава среща е "малко вероятна" в следващите 30 дни.

Morning reports from Ukraine’s Minister of Internal Affairs and the military. Overnight, the Russians launched a combined strike — missiles, including ballistic ones, and drones. The attack targeted the Sumy – Kharkiv – Dnipro line.



First responders acted immediately — I am… pic.twitter.com/jbydKdj2dW