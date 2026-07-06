Масирана руска атака срещу Киев, има жертви и ранени

Н ай-малко седем души загинаха, а 24 бяха ранени при масирана руска атака с дронове и балистични ракети срещу украинската столица Киев, съобщи началникът на градската военна администрация Тимур Ткаченко, цитиран от "Укринформ".
По последни данни, публикувани от Ткаченко в приложението Telegram, към 5:20 ч. местно време броят на жертвите е нараснал до седем, а ранените са най-малко 24.
Масирана атака срещу Киев: Спасители издирват оцелели под руините на блок
По-рано властите съобщиха за петима загинали и седем ранени, като двама от пострадалите са били настанени в болница. С развитието на спасителните операции обаче броят на жертвите и пострадалите продължи да расте.
„Врагът нанася удари и с балистични ракети“, написа Ткаченко в една от публикациите си.
Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че системите за противовъздушна отбрана са били задействани по време на нападението и призова жителите да останат в укритията.
Нощен кошмар в Киев: Масиран удар с ракети и дронове взе жертви
Щети в няколко района на Киев
По информация на местните власти са нанесени сериозни материални щети в различни части на украинската столица.
В Подолския район е пострадал 25-етажен жилищен блок, а след удара са избухнали пожари и са изгорели автомобили.
В Голосеевския район е пламнала общинска сграда, а на друг адрес се е запалил склад. Отломки от свален дрон са паднали и върху открита площ, съобщи още кметът Виталий Кличко.
На място работят екипи на спасителните служби, пожарната и медици, които продължават да разчистват отломките и да издирват евентуално затрупани хора.
Двама ранени при руска атака с дронове срещу Киев
Атаките срещу Киев продължават
Масираният удар идва на фона на зачестилите руски въздушни атаки срещу украинската столица и други градове през последните седмици. Русия все по-често използва комбинирани нападения с ударни дронове и балистични ракети, което затруднява работата на украинската противовъздушна отбрана.
Още снощи украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че Москва подготвя нова мащабна атака. В публикация в социалната мрежа X той заяви, че украинското разузнаване разполага с данни за предстояща ескалация на руските въздушни удари.
Жертви и ранени след руски удар с "Орешник" по Киевска област
От началото на войната Киев многократно е бил обект на масирани ракетни и дронови атаки. Въпреки че украинската противовъздушна отбрана успява да прехване голяма част от изстреляните цели, падащи отломки и преки попадения продължават да причиняват жертви, разрушения на жилищни сгради и критична инфраструктура.