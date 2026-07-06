Масирана руска атака срещу Киев, има жертви и ранени

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Н ай-малко седем души загинаха, а 24 бяха ранени при масирана руска атака с дронове и балистични ракети срещу украинската столица Киев, съобщи началникът на градската военна администрация Тимур Ткаченко, цитиран от "Укринформ".

По последни данни, публикувани от Ткаченко в приложението Telegram, към 5:20 ч. местно време броят на жертвите е нараснал до седем, а ранените са най-малко 24.

Масирана атака срещу Киев: Спасители издирват оцелели под руините на блок

По-рано властите съобщиха за петима загинали и седем ранени, като двама от пострадалите са били настанени в болница. С развитието на спасителните операции обаче броят на жертвите и пострадалите продължи да расте.

„Врагът нанася удари и с балистични ракети“, написа Ткаченко в една от публикациите си.

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че системите за противовъздушна отбрана са били задействани по време на нападението и призова жителите да останат в укритията.

Нощен кошмар в Киев: Масиран удар с ракети и дронове взе жертви

Щети в няколко района на Киев

По информация на местните власти са нанесени сериозни материални щети в различни части на украинската столица.

В Подолския район е пострадал 25-етажен жилищен блок, а след удара са избухнали пожари и са изгорели автомобили.

В Голосеевския район е пламнала общинска сграда, а на друг адрес се е запалил склад. Отломки от свален дрон са паднали и върху открита площ, съобщи още кметът Виталий Кличко.

На място работят екипи на спасителните служби, пожарната и медици, които продължават да разчистват отломките и да издирват евентуално затрупани хора.

Двама ранени при руска атака с дронове срещу Киев

Атаките срещу Киев продължават

Масираният удар идва на фона на зачестилите руски въздушни атаки срещу украинската столица и други градове през последните седмици. Русия все по-често използва комбинирани нападения с ударни дронове и балистични ракети, което затруднява работата на украинската противовъздушна отбрана.

Още снощи украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че Москва подготвя нова мащабна атака. В публикация в социалната мрежа X той заяви, че украинското разузнаване разполага с данни за предстояща ескалация на руските въздушни удари.

Жертви и ранени след руски удар с "Орешник" по Киевска област

От началото на войната Киев многократно е бил обект на масирани ракетни и дронови атаки. Въпреки че украинската противовъздушна отбрана успява да прехване голяма част от изстреляните цели, падащи отломки и преки попадения продължават да причиняват жертви, разрушения на жилищни сгради и критична инфраструктура.