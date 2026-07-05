Откриха секретни документи на голяма британска военна база в сметище

С екретни документи на британското Министерство на отбраната бяха открити близо до най-голямата военна база на британската армия.

Документите, открити от случаен минувач в общинско сметище на 4 км от гарнизона Катърик в Северен Йоркшир, съдържат данни за личния състав, информация за съхранението на оръжия, смяната на охраната, нарушенията на сигурността и протоколите за реагиране при извънредни ситуации.

Базата има общо 13 000 войници. Кралската военна полиция разследва инцидента. Говорител на британската армия заяви, че предварителните констатации показват, че изгубените документи не съдържат „класифицирана оперативна отбранителна информация“.