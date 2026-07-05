Н апредващата милитаризация на Европейския съюз се превръща във фактор, който усложнява решаването на украинския конфликт, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

„Това е фактор, който изостря ситуацията. Имам предвид ЕС, който постепенно се превръща във военно-политически блок“, заяви Песков в разговор с журналиста Павел Зарубин. Според него властите в Киев, осъзнавайки влошаването на ситуацията на фронта, се опитват да създадат у западните си съюзници впечатлението, че са способни да упражняват натиск спрямо Русия.

Западните държави оказват пряка подкрепа на украинското ръководство, като му съдействат при насочването на удари срещу руски обекти, отбеляза говорителят на Кремъл. По думите му западните съюзници на Украйна, сред които Германия, Франция, Нидерландия, Норвегия и САЩ, "помагат за насочването чрез своите спътници".

Песков каза, че очаква провокации от страна на украинските власти в навечерието на планираната в Анкара на 7 и 8 юли среща на високо равнище на НАТО.

„В тези условия трябва да си дадем сметката, че киевският режим е способен на всичко“, допълни говорителят на Кремъл. „Действията му носят терористичен характер и той нанася удари по обектите от нашия енергиен комплекс, по обекти от цивилната инфраструктура, която няма отношение към военната промишленост“, отбеляза той.

Същевременно Песков обърна внимание и на положението на фронта. Създаването на зона за сигурност по руско-украинската граница се дължи на агресивната същност на киевския режим. Руската армия се занимава с този процес планомерно, като отбелязва значителни напредъци, каза той.

"Нашите войски се придвижват. Не бива да има съмнения, че нашите военни настъпват планомерно и виждаме конкретни резултати“, заяви той, посочвайки като пример поемането под руски контрол на град Константиновка в източната украинска Донецка област.