Свят

Песков: ЕС се превръща във военно-политически блок и усложнява конфликта в Украйна

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обвини Запада в пряка подкрепа при насочването на удари срещу руски обекти. Той предупреди за възможни провокации от страна на Киев преди срещата на върха на НАТО в Анкара на 7 и 8 юли

5 юли 2026, 18:19
Песков: ЕС се превръща във военно-политически блок и усложнява конфликта в Украйна
Източник: БТА

Н апредващата милитаризация на Европейския съюз се превръща във фактор, който усложнява решаването на украинския конфликт, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

„Това е фактор, който изостря ситуацията. Имам предвид ЕС, който постепенно се превръща във военно-политически блок“, заяви Песков в разговор с журналиста Павел Зарубин. Според него властите в Киев, осъзнавайки влошаването на ситуацията на фронта, се опитват да създадат у западните си съюзници впечатлението, че са способни да упражняват натиск спрямо Русия.

Западните държави оказват пряка подкрепа на украинското ръководство, като му съдействат при насочването на удари срещу руски обекти, отбеляза говорителят на Кремъл. По думите му западните съюзници на Украйна, сред които Германия, Франция, Нидерландия, Норвегия и САЩ, "помагат за насочването чрез своите спътници".   

Песков каза, че очаква провокации от страна на украинските власти в навечерието на планираната в Анкара на 7 и 8 юли среща на високо равнище на НАТО.

„В тези условия трябва да си дадем сметката, че киевският режим е способен на всичко“, допълни говорителят на Кремъл. „Действията му носят терористичен характер и той нанася удари по обектите от нашия енергиен комплекс, по обекти от цивилната инфраструктура, която няма отношение към военната промишленост“, отбеляза той.

Същевременно Песков обърна внимание и на положението на фронта. Създаването на зона за сигурност по руско-украинската граница се дължи на агресивната същност на киевския режим. Руската армия се занимава с този процес планомерно, като отбелязва значителни напредъци, каза той.

"Нашите войски се придвижват. Не бива да има съмнения, че нашите военни настъпват планомерно и виждаме конкретни резултати“, заяви той, посочвайки като пример поемането под руски контрол на град Константиновка в източната украинска Донецка област.

Източник: БТА/Виктор Турмаков    
Милитаризация на ЕС Украински конфликт Дмитрий Песков Киевски режим Западни съюзници Подкрепа за Украйна Удари срещу Русия Среща на НАТО Терористичен характер Руски напредък
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Кой изхвърли мазута по Черноморието? Експерти посочиха т. нар. „сенчест флот“

Кой изхвърли мазута по Черноморието? Експерти посочиха т. нар. „сенчест флот“

Идентифицираха тялото на алпинист, останало 30 години на Еверест

Идентифицираха тялото на алпинист, останало 30 години на Еверест

Без проповеди и аудиенции до края на юли: Папа Лъв ХІV излезе в лятна ваканция

Без проповеди и аудиенции до края на юли: Папа Лъв ХІV излезе в лятна ваканция

Откриха секретни документи на голяма британска военна база в сметище

Откриха секретни документи на голяма британска военна база в сметище

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Невероятно, Никола Цолов записа двойна победа на „Силвърстоун“

Невероятно, Никола Цолов записа двойна победа на „Силвърстоун“

carmarket.bg
Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ
Ексклузивно

Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ "Тракия"

Преди 2 дни
Зеленски заплаши Русия с разплата
Ексклузивно

Зеленски заплаши Русия с разплата

Преди 2 дни
МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара
Ексклузивно

МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара

Преди 2 дни
Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми
Ексклузивно

Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Мощно изригване на вулкана Етна спря полетите до Сицилия

Мощно изригване на вулкана Етна спря полетите до Сицилия

Свят Преди 15 минути

Вулканът изхвърли високи стълбове от пепел и дим над района

Русия обяви масирани удари по летища и енергийна инфраструктура в Украйна

Русия обяви масирани удари по летища и енергийна инфраструктура в Украйна

Свят Преди 2 часа

Руското министерство на отбраната съобщи за мащабни удари по военни летища, горивно-енергийни обекти и складове за дронове в Украйна. Според ТАСС противовъздушната отбрана на Москва е неутрализирала 282 безпилотни апарата и ракета „Нептун“

,

Драстичен спад на река Дунав край Лом: Има ли опасност за корабоплаването

България Преди 2 часа

Появиха се пясъчни острови, а водата се отдръпна от защитните диги

.

Инцидент в Русе: Паднало дърво смачка две коли и блокира улица в центъра

България Преди 3 часа

Инцидентът на улица „Църковна независимост“ се размина без пострадали граждани, но нанесе материални щети върху два автомобила. Екип на пожарната своевременно обезопаси района, отстрани дървото и възстанови блокираното движение

Никола Цолов

Никола Цолов с двойна победа на "Силвърстоун"

Любопитно Преди 3 часа

След като вчера беше най-бърз в спринта на легендарната писта, днес българинът доминира с перфектна тактика и се откъсна на върха в генералното класиране. Той вече има 141 точки, докато конкурентът му за първото място Габриеле Мини е със 124

Гърция задейства системата за ранно предупреждение заради опасния смог над Солун

Гърция задейства системата за ранно предупреждение заради опасния смог над Солун

Свят Преди 4 часа

Пожарът е пламнал в дере в планински район. Жителите на селищата Антуполи, Филотеи и Галини са получили текстови съобщения на мобилните си телефони с призив за евакуация

Пет жертви и хиляди евакуирани след проливни дъждове в Китай

Пет жертви и хиляди евакуирани след проливни дъждове в Китай

Свят Преди 4 часа

Бурята „Майсак“ предизвика значителни наводнения и материални щети, налагайки евакуацията на хиляди жители в засегнатите райони

Моторист загина при катастрофа в Плевенско

Моторист загина при катастрофа в Плевенско

България Преди 4 часа

За последното денонощие в страната са регистрирани 33 катастрофи с 37 пострадали

Стрелба в Ню Йорк на Деня на независимостта: Има ранени, сред тях и деца

Стрелба в Ню Йорк на Деня на независимостта: Има ранени, сред тях и деца

Свят Преди 4 часа

Сред пострадалите са двама мъже, две жени и четири деца на възраст 14, 12, 7 и 6 години

Кошмарът Ебола: Тестват нови терапии срещу редкия щам Бундибугио

Кошмарът Ебола: Тестват нови терапии срещу редкия щам Бундибугио

Свят Преди 4 часа

В лечебен център в Буния, провинция Итури, изследването стартира паралелно с ежедневната борба за спасяване на пациенти

Разширяват периметъра на търсене на отвлечената 11-годишна Наталия

Разширяват периметъра на търсене на отвлечената 11-годишна Наталия

България Преди 5 часа

Вече седмица 11-годишната Наталия и мъжът, с когото детето е тръгнало, са в неизвестност и продължават да се издирват

Траурната церемония за Али Хаменей в Техеран

Мистерия в Иран: Трима синове погребват Хаменей, къде е Моджтаба?

Свят Преди 6 часа

Столицата Техеран беше залята от огромни тълпи от скърбящи граждани, които се стекоха в голямата джамия „Имам Хомейни Мосала“, където са изложени ковчезите на Хаменей и няколко членове на неговото семейство

Супертайфун от категория 5 заплашва островни територии на САЩ

Супертайфун от категория 5 заплашва островни територии на САЩ

Свят Преди 7 часа

Изглеждат нормално, но са опасни: Изхвърлете тези храни незабавно

Изглеждат нормално, но са опасни: Изхвърлете тези храни незабавно

Любопитно Преди 7 часа

Някои продукти дори не могат да бъдат „тествани на мирис или външен вид“ след неправилно съхранение

.

Попада ли оръжие от Украйна в ръцете на престъпни наркобанди

Свят Преди 7 часа

В испанската, а след това и в европейската преса се появиха слухове, че наблюдаваната в последно време вълна от насилие в Южна Испания, провокирана от търговците на наркотици, била свързана с попаднали у тях автомати „Калашников“

Иван Демерджиев

Министър Демерджиев посъветва Десислава Атанасова „да не рови много“

България Преди 7 часа

По отношение на изнесените данни за извършени полети, МВР извършва мащабна проверка

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучетата са обсебени от определени играчки (и игнорират останалите)

dogsandcats.bg

Защо кучето обича да спи в дрехите ви

dogsandcats.bg
1

До 30 градуса през почивните дни

sinoptik.bg
1

Защитата на горите от пожар е недостатъчна

sinoptik.bg

Стилиян Петров - мъжът, който показа, че най-големите победи се печелят със сърце

Edna.bg

Мис България Вероника Стефанова със звезден ЧРД, изненада дъщеря си с розово парти

Edna.bg

Възможно ли е? Предложиха Пеп Гуардиола за селекционер на Нидерландия

Gong.bg

Нов футболист на Левски беше най-близо до отговора на въпроса: Какво е разстоянието между София и Баня Лука?

Gong.bg

„Надеждата е велика работа. И днес още я има“: Спомен за Йосиф Сърчаджиев

Nova.bg

Автомобил се вряза в заведение на „Тракия“ (СНИМКА)

Nova.bg