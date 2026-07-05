Любопитно

Без проповеди и аудиенции до края на юли: Папа Лъв ХІV излезе в лятна ваканция

Светият отец Лъв XIV ще прекара остатъка от юли в апостолическия дворец на Ватикана южно от Рим. За разлика от него, предшественикът му Франциск нито веднъж не използва замъка „Гандолфо“ за почивка по време на своето управление

5 юли 2026, 17:41
Без проповеди и аудиенции до края на юли: Папа Лъв ХІV излезе в лятна ваканция
Източник: БТА

П апа Лъв ХІV започна днес лятната си ваканция. Светият отец ще прекара остатъка от юли в замъка "Гандолфо" - историческата лятна резиденция на Ватикана, южно от Рим, предаде Асошиейтед прес.

Ватиканът съобщи, че папата ще остане там до 27 юли и няма да има аудиенции, като потвърди неофициална информация, че той ще се премести в aпостолическия дворец на езерото Албано, а не в по-малката вила, където прекара почивката си миналата година.

Предшественикът на Лъв ХІV - папа Франциск - не почиваше в замъка "Гандолфо" по време на 12-годишния си понтификат. Папа Лъв обаче прекарва сега дълги периоди от време в замъка. Светият отец прекара няколко седмици там миналото лято.

Източник: БГНЕС    
Папа Лъв XIV Лятна ваканция Замък Гандолфо Ватикана Светият отец Рим Апостолически дворец Езеро Албано Аудиенции Папа Франциск
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Кой изхвърли мазута по Черноморието? Експерти посочиха т. нар. „сенчест флот“

Кой изхвърли мазута по Черноморието? Експерти посочиха т. нар. „сенчест флот“

Идентифицираха тялото на алпинист, останало 30 години на Еверест

Идентифицираха тялото на алпинист, останало 30 години на Еверест

Без проповеди и аудиенции до края на юли: Папа Лъв ХІV излезе в лятна ваканция

Без проповеди и аудиенции до края на юли: Папа Лъв ХІV излезе в лятна ваканция

Откриха секретни документи на голяма британска военна база в сметище

Откриха секретни документи на голяма британска военна база в сметище

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

biss.bg
Защо кучето ми се задъхва толкова много?

Защо кучето ми се задъхва толкова много?

dogsandcats.bg
Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ
Ексклузивно

Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ "Тракия"

Преди 2 дни
Зеленски заплаши Русия с разплата
Ексклузивно

Зеленски заплаши Русия с разплата

Преди 2 дни
МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара
Ексклузивно

МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара

Преди 2 дни
Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми
Ексклузивно

Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Аномалия в океана: Уловиха оранжева акула с бели очи

Аномалия в океана: Уловиха оранжева акула с бели очи

Любопитно Преди 58 минути

Двуметровата акула-кърмачка е уловена в Карибско море и комбинира албинизъм с ксантоза. Според експертите от Тексаския университет това е първият документиран случай в света на подобно оцветяване, което обаче не пречи на хищника да ловува

Русия обяви масирани удари по летища и енергийна инфраструктура в Украйна

Русия обяви масирани удари по летища и енергийна инфраструктура в Украйна

Свят Преди 1 час

Руското министерство на отбраната съобщи за мащабни удари по военни летища, горивно-енергийни обекти и складове за дронове в Украйна. Според ТАСС противовъздушната отбрана на Москва е неутрализирала 282 безпилотни апарата и ракета „Нептун“

,

Драстичен спад на река Дунав край Лом: Има ли опасност за корабоплаването

България Преди 2 часа

Появиха се пясъчни острови, а водата се отдръпна от защитните диги

.

Инцидент в Русе: Паднало дърво смачка две коли и блокира улица в центъра

България Преди 2 часа

Инцидентът на улица „Църковна независимост“ се размина без пострадали граждани, но нанесе материални щети върху два автомобила. Екип на пожарната своевременно обезопаси района, отстрани дървото и възстанови блокираното движение

Никола Цолов

Никола Цолов с двойна победа на "Силвърстоун"

Любопитно Преди 3 часа

След като вчера беше най-бърз в спринта на легендарната писта, днес българинът доминира с перфектна тактика и се откъсна на върха в генералното класиране. Той вече има 141 точки, докато конкурентът му за първото място Габриеле Мини е със 124

Гърция задейства системата за ранно предупреждение заради опасния смог над Солун

Гърция задейства системата за ранно предупреждение заради опасния смог над Солун

Свят Преди 3 часа

Пожарът е пламнал в дере в планински район. Жителите на селищата Антуполи, Филотеи и Галини са получили текстови съобщения на мобилните си телефони с призив за евакуация

Пет жертви и хиляди евакуирани след проливни дъждове в Китай

Пет жертви и хиляди евакуирани след проливни дъждове в Китай

Свят Преди 3 часа

Бурята „Майсак“ предизвика значителни наводнения и материални щети, налагайки евакуацията на хиляди жители в засегнатите райони

Моторист загина при катастрофа в Плевенско

Моторист загина при катастрофа в Плевенско

България Преди 3 часа

За последното денонощие в страната са регистрирани 33 катастрофи с 37 пострадали

Стрелба в Ню Йорк на Деня на независимостта: Има ранени, сред тях и деца

Стрелба в Ню Йорк на Деня на независимостта: Има ранени, сред тях и деца

Свят Преди 4 часа

Сред пострадалите са двама мъже, две жени и четири деца на възраст 14, 12, 7 и 6 години

Кошмарът Ебола: Тестват нови терапии срещу редкия щам Бундибугио

Кошмарът Ебола: Тестват нови терапии срещу редкия щам Бундибугио

Свят Преди 4 часа

В лечебен център в Буния, провинция Итури, изследването стартира паралелно с ежедневната борба за спасяване на пациенти

Бойко Борисов

„Нито съм я виждал, нито съм я чувал“ – Бойко Борисов за Десислава Атанасова

България Преди 4 часа

По думите му, от заклеването ѝ тя няма нищо общо с партията

Разширяват периметъра на търсене на отвлечената 11-годишна Наталия

Разширяват периметъра на търсене на отвлечената 11-годишна Наталия

България Преди 5 часа

Вече седмица 11-годишната Наталия и мъжът, с когото детето е тръгнало, са в неизвестност и продължават да се издирват

Траурната церемония за Али Хаменей в Техеран

Мистерия в Иран: Трима синове погребват Хаменей, къде е Моджтаба?

Свят Преди 5 часа

Столицата Техеран беше залята от огромни тълпи от скърбящи граждани, които се стекоха в голямата джамия „Имам Хомейни Мосала“, където са изложени ковчезите на Хаменей и няколко членове на неговото семейство

Супертайфун от категория 5 заплашва островни територии на САЩ

Супертайфун от категория 5 заплашва островни територии на САЩ

Свят Преди 6 часа

Изглеждат нормално, но са опасни: Изхвърлете тези храни незабавно

Изглеждат нормално, но са опасни: Изхвърлете тези храни незабавно

Любопитно Преди 6 часа

Някои продукти дори не могат да бъдат „тествани на мирис или външен вид“ след неправилно съхранение

.

Попада ли оръжие от Украйна в ръцете на престъпни наркобанди

Свят Преди 6 часа

В испанската, а след това и в европейската преса се появиха слухове, че наблюдаваната в последно време вълна от насилие в Южна Испания, провокирана от търговците на наркотици, била свързана с попаднали у тях автомати „Калашников“

Всичко от днес

От мрежата

10 често срещани здравословни проблема при Помераните

dogsandcats.bg

Защо кучето обича да спи в дрехите ви

dogsandcats.bg
1

До 30 градуса през почивните дни

sinoptik.bg
1

Защитата на горите от пожар е недостатъчна

sinoptik.bg

Мис България Вероника Стефанова със звезден ЧРД, изненада дъщеря си с розово парти

Edna.bg

Дъждовна неделя: ТОП 5 книги, която всяка необвързана жена трябва да прочете

Edna.bg

Мондиал 2026 засегна и испанската Ла Лига, много мачове от първия кръг може да бъдат отложени

Gong.bg

Роналдо "запали" Далас преди сблъсъка с Испания

Gong.bg

„Историите на Мария Йотова“: Ранени, оцелели и непобедени: Лицата на войната пристигнаха в България

Nova.bg

Дърво падна върху две коли в центъра на Русе

Nova.bg