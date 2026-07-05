Русия обяви масирани удари по летища и енергийна инфраструктура в Украйна

Р уските средства за противовъздушна отбрана са свалили през изминалото денонощие 9 украински авиобомби, управляема ракета с голям обсег "Нептун-МД" и 282 дрона от самолетен тип, съобщи руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

Руските войски са нанесли удари по военни летища и обекти от енергийната и транспортната инфраструктура на Украйна, обяви също министерството.

"С оперативно-тактическа авиация, ударни безпилотни летателни апарати, ракетни войски и артилерия подразделенията на Въоръжените сили на Руската федерация нанесоха удари по военни летища, обекти от горивно-енергийната и транспортната инфраструктура, логистични центрове, места за производство и съхранение на далекобойни безпилотни летателни апарати и техни компоненти, както и по пунктове за временно разполагане на украински въоръжени формирования и чуждестранни наемници в 149 района", се посочва в съобщението на ведомството.