Al Jazeera: Марс, внимавай - Тръмп идва и за теб

Д оналд Тръмп положи клетва за втория си мандат като президент на Съединените американски щати. Заради ниските температури церемонията по встъпване в длъжност беше преместена на закрито в Ротондата на Капитолия, а времето стана основен акцент в много медийни коментари преди встъпването в длъжност.

Информационната агенция Ройтерс съобщи, че това е бил „един от най-студените дни за встъпване в длъжност в САЩ през последните няколко десетилетия“, като същевременно предостави и други важни новини за церемонията, като например, че „Майк Тайсън е закусил банан в препълнената зала“.

Аз самият наблюдавах събитието на компютъра си в южния мексикански щат Оахака, където през последните няколко дни се борих с популацията на скорпиони, които се настаниха в къщата ми. До края на клетвата на Тръмп обаче не бях решил кое е по-малко приятно: да убивам скорпиони или да гледам как се развива следващият епизод на американската антиутопия, пише Белен Фернандес за Al Jazeera.

През по-голямата част от времето публиката в ротондата се забавляваше с музикални селекции, подходящи за цирк. Междувременно студеното време навън вероятно беше поне добра тренировка за живот на Марс - територия, която Тръмп скоро щеше да обяви за Съединените щати по време на речта си при встъпването в длъжност: „И ние ще преследваме нашата явна съдба към звездите, изстрелвайки американски астронавти, които да засадят звездите и райетата на планетата Марс“, пише Фернандес.

Това, разбира се, не е единственото териториално завоевание, което Тръмп обеща. Той също така потвърди решимостта си да преименува Мексиканския залив на „Американски залив“, както и да поеме контрола над Панамския канал, защото „американските кораби са сериозно натоварени и не са третирани справедливо по никакъв начин, под никаква форма“.

Какво направи Тръмп още в първия си ден като президент

Но коментарите за Марс спечелиха маниакална усмивка от един човек в публиката: главния изпълнителен директор на компанията Tesla, Елон Мъск, известен с идеи като тази, че „трябва да построим самоподдържащ се град на Марс и да пренесем там животните и съществата на Земята“. Мъск беше един от различните представители на земния свръхелит, които - за разлика от бедния Майк Тайсън - се класираха за място в ротондата. Присъстваха също така главният изпълнителен директор на Meta Марк Зукърбърг, Джеф Безос от Amazon и Шоу Зи Чу, главен изпълнителен директор на TikTok.

Както отбеляза Al Jazeera в деня преди откриването, главният изпълнителен директор на Apple Тим Кук съобщи, че е дарил 1 млн. долара за церемонията, а „Google, Amazon, Microsoft и Meta заявиха, че ще дарят 1 млн. долара, заедно със Сам Алтман, главен изпълнителен директор на OpenAI, който дари 1 млн. долара“. Към 8 януари фондът за встъпване в длъжност на Тръмп вече е набрал рекордните 170 млн. долара.

Изобщо, какъв по-добър начин да „направим Америка отново велика“ от това да подсилим плутокрацията?

"Mars, watch out — Trump’s coming for you too" https://t.co/hDnd820Kag via @AJEnglish