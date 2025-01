Тръмп помилва създателя на Silk Road

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп казва, че е подписал пълно и безусловно помилване на Рос Улбрихт, който управляваше Silk Road (превод Пътя на коприната), онлайн пазар в тъмната мрежа, където се продаваха незаконни наркотици.

Улбрихт беше осъден през 2015 г. в Ню Йорк за различни престъпление, сред които трафик на наркотици и пране на пари и осъден на доживотен затвор.

Тръмп публикува в своята платформа Truth Social, че се е обадил на майката на Улбрихт, за да я информира, че е дал помилване на сина ѝ

Ross Ulbricht has been freed by President Trump with a full pardon! Thank you for keeping your word to me and others who have been advocating for Ross’ freedom, Mr. President! #freeRoss pic.twitter.com/wOJVFX1DaA