И Канада се готви за война

К анада се готви за превъоръжаване в мащаб, невиждан от Студената война, и обмисля присъединяване към Съвместните експедиционни сили (JEF). Това заяви пред "Скай нюз", по време на визита в Лондон, началникът на генералния щаб на канадските въоръжени сили, генерал Джени Каринян, цитирана от "Фокус".

''Светът се промени. Трябва да сме подготвени за мащабни конфликти, по-традиционни, така че за това се нуждаем от други въоръжени сили и други възможности'', посочи тя.

Известно е, че правителството на премиера Марк Карни планира не само да разшири броя на постоянния военен персонал, но и да привлече до 300 000 цивилни в така наречения ''стратегически резерв''. Тези хора ще бъдат подготвени за мобилизация в случай на война.

Канада обръща особено внимание на защитата на Арктика, където заплахата от Москва и Пекин нараства. Според Каринян, членството в JEF ще позволи по-бърз отговор на заплахите за подводната инфраструктура и газопроводи, без да се чака общ консенсус от НАТО.

''JEF позволява такава гъвкава опция за готовност за подкрепа на НАТО, която допълва НАТО, което според мен е много положително'', подчерта генералът.

Съвместните експедиционни сили са фокусиран върху бързо реагиране и ръководени от Великобритания. Сформирани са от 10 държави - Дания, Естония, Финландия, Исландия, Латвия, Литва, Нидерландия, Норвегия, Швеция и Обединеното кралство, действайки в тясно сътрудничество с НАТО

Припомняме, че по-рано се появи напрежение между САЩ и Канада в отбранителния сектор - а сега се появява още една значителна стъпка, която вероятно ще доведе до оттеглянето на Отава от пълната зависимост от Вашингтон.

Канада реши да се присъедини към международната програма за създаване на изтребителя Tempest от шесто поколение, който се разработва от Обединеното кралство, Италия и Япония. Това изглежда символично решение, защото от 1946 г. насам Канада всъщност използва само американски изтребители - от F-86 до съвременния F-18 и дори поръча F-35.

Това не е просто технически избор, а политически сигнал: Канада търси алтернатива на САЩ в стратегически важна област – военната авиация, заключва "Скай нюз".