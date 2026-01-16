Свят

Мария Корина Мачадо подари Нобеловата си награда за мир на Тръмп

Служител на Белия дом потвърди, че Тръмп възнамерява да задържи медала

16 януари 2026, 07:18
Л идерът на опозицията във Венецуела Мария Корина Мачадо връчи медала от Нобеловата си награда за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп по време на среща в Белия дом, предаде Ройтерс.

Служител на Белия дом потвърди, че Тръмп възнамерява да задържи медала.

Мачадо: Срещата ми с Тръмп беше страхотна

„Мария ми подари Нобеловата си награда за мир за работата, която съм свършил. Такъв прекрасен жест на взаимно уважение. Благодаря ти, Мария!“, написа Тръмп в публикация в социалните мрежи.

Мачадо, която заяви, че срещата ѝ с Тръмп е била „отлична“, каза, че е връчила медала на американския президент в знак на признание за това, което тя нарече неговата ангажираност към свободата на венецуелския народ.

Доналд Тръмп: Мария Мачадо посвети Нобеловата си награда на мен

Опитът на Мачадо да подобри отношенията си с Тръмп идва, след като той отхвърли възможността да я постави начело на Венецуела на мястото на сваления от власт Николас Мадуро, посочва Ройтерс. Тръмп открито изразяваше желанието си да получи Нобеловата награда за мир, но Норвежкият Нобелов комитет я връчи на Мачадо миналия месец. Американският президент след това горчиво се оплака, че е бил пренебрегнат.

Мария Корина Мачадо няма да получи лично Нобеловата си награда за мир

Въпреки че Мачадо връчи на Тръмп златния медал, който лауреатите получават заедно с наградата, самата награда остава нейна. Норвежкият Нобелов институт неотдавна заяви, че наградата не може да бъде прехвърляна, споделяна или отменяна. 

Снощната среща, която продължи малко повече от час, бе първата лична среща между двамата. След това Мачадо се срещна с десетина американски сенатори, както републиканци, така и демократи.

Мадуро: Новата носителка на Нобеловата награда за мир е "демонична вещица"

По време на срещата, прессекретарят на Белия дом Карълайн Левит заяви, че Тръмп е очаквал с нетърпение срещата с Мачадо, но че той продължава да се придържа към „реалистичната“ си оценка, че в момента тя не разполага с необходимата подкрепа, за да ръководи Венецуела в краткосрочен план.

Източник: БТА/Владимир Арангелов    
