Дания забранява достъпа до социални мрежи за деца под 15 години

Инициативата идва на фона на тревожни данни за мащабите на използване на социалните мрежи от младите датчани

8 ноември 2025, 22:19
Източник: istock

П равителството на Дания обяви, че планира да забрани достъпа до социални мрежи за деца под 15-годишна възраст, позовавайки се на нарастващата загриженост за влиянието на онлайн платформите върху психичното здраве на подрастващите.

Мярката, предложена по инициатива на министър-председателя Мете Фредериксен и вече получила подкрепата на парламентарното мнозинство, има за цел да предпази децата от вредно съдържание и от натиска на все по-дигитализирания свят.

„Така наречените социални медии процъфтяват, като крадат времето, детството и благополучието на нашите деца — и ние слагаме край на това сега“, заяви министърът по дигитализацията Каролине Стаге Олсен, цитирана от Associated Press.

Съгласно новите правила родителите ще могат да дават изключения за достъп до определени платформи за деца над 13 години, но само след индивидуална оценка.

Инициативата идва на фона на тревожни данни за мащабите на използване на социалните мрежи от младите датчани. Анализ на Датската агенция за конкуренция и защита на потребителите показва, че децата прекарват средно по 2 часа и 40 минути дневно в социалните медии. Според Олсен 94% от датските деца под 13 години имат профил поне в една платформа.

„Времето, което прекарват онлайн — количеството насилие и самонараняване, на което са изложени — представлява твърде голям риск за нашите деца“, заяви министърът. Тя разкритикува технологичните гиганти, че не правят достатъчно за сигурността на потребителите: „Разполагат с абсурдни суми пари, но не желаят да инвестират в безопасността на нашите деца, нито в сигурността на всички нас.“

Правителството все още не е уточнило как ще се прилага забраната — предизвикателство, с което се сблъскват много подобни регулации. Властите обаче посочиха, че националната електронна идентификационна система на Дания може да бъде използвана като инструмент за създаване на надеждно приложение за проверка на възрастта.

„Не можем да принудим технологичните гиганти да използват нашето приложение“, каза Олсен, „но можем да ги задължим да осъществяват ефективна проверка на възрастта. Ако не го направят, ще имаме възможност да наложим санкции чрез Европейската комисия — глоби до 6% от глобалните им приходи.“

Въпреки че законопроектът ще отнеме няколко месеца, за да бъде финализиран, министърът бе категорична относно позицията на правителството: „Уверявам ви, че Дания ще действа бързо, но не прибързано — защото трябва да сме сигурни, че регулацията е правилна и не оставя вратички за технологичните компании.“

Решението на Копенхаген е едно от най-цялостните в рамките на Европейския съюз и следва подобни действия в други държави — миналата година Австралия прие закон, забраняващ социалните мрежи за деца под 16 години.

Датското правителство подчертава, че целта не е да изключи децата от дигиталния свят, а да ги предпази от най-вредните му аспекти. „Децата и младежите страдат от нарушен сън, губят концентрация и усещане за спокойствие, и са подложени на натиск от дигитални взаимоотношения, в които възрастните не винаги присъстват“, се посочва в изявление на министерството. „Това е развитие, което нито един родител, учител или възпитател не може да спре сам.“

През юни Датската агенция за конкуренция и защита на потребителите проведе експеримент с участието на 269 младежи на възраст между 13 и 17 години. В рамките на шест седмици участниците са взаимодействали със социални мрежи повече от 1,2 милиона пъти.

Впоследствие агенцията тества различни методи за ограничаване на времето онлайн, включително шестсекундно изчакване, придружено от успокояваща анимация, преди отварянето на приложение.

„Тези интервенции намалиха наполовина броя на сесиите в социалните мрежи по време на учебните часове и свиха общата активност през този период с 40%. Вечерната активност спадна с около 38%, което осигури до 16 допълнителни минути сън“, съобщиха от агенцията. „Забележително е, че общото удовлетворение на младежите от социалните мрежи остана непроменено, което показва, че ефектът е постигнат без влошаване на потребителското преживяване.“ 

Източник: БГНЕС    
Дания Забрана на социални мрежи Деца и социални мрежи Психично здраве Дигитализация Технологични гиганти
