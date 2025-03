Макрон призова Русия да приеме предложението за 30-дневно примирие

П резидентът на Франция Еманюел Макрон призова Русия да престане с изявленията, с които печели време и да приеме американо-украинското предложение за прекратяване на огъня в продължение на 30 дни, както и да престане с издевателствата в Украйна, предаде Франс прес.

"Утре ние ще продължим да работим за укрепване на подкрепата за Украйна и за един солиден и траен мир", заяви Макрон, като припомни организираната от британския премиер Киър Стармър утре видеоконферентна среща на върха на страните, които са готови да подкрепят Украйна след евентуално примирие. Макрон каза, че утре в срещата ще участва и президентът на Украйна Володимир Зеленски. Двамата са разговаряли по телефона днес. Макрон е провел разговор и с британския премиер.

Зеленски пък определи разговора си с Макрон като продуктивен и съдържателен. Двамата са обсъдили техническите аспекти на контрола на спазването на предложеното прекратяване на огъня в Украйна, съобщи Зеленски.

🚨MACRON TO RUSSIA: ACCEPT THE CEASEFIRE NOW!



“Russia must now accept the U.S.-Ukrainian proposal for a 30-day ceasefire. The Russian aggression in Ukraine must end. The atrocities must stop. So must the delaying statements.”



Source: X https://t.co/61nzrseKVu pic.twitter.com/yLIt5NuoLr