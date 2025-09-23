Свят

Скандал, полицията в САЩ спря Макрон заради Тръмп

Държавният глава на Франция беше принуден да продължи пеша по улиците на Манхатън.

23 септември 2025, 18:02
Източник: EPA/БГНЕС

Ф ренският президент Еманюел Макрон получи „автентично нюйоркско изживяване“, след като кортежът му беше спрян от полицейска блокада край централата на ООН. Така държавният глава беше принуден да продължи пеша по улиците на Манхатън.

Кадри в социалните мрежи показват как обърканият държавен глава моли нюйоркски полицай да му позволи да премине.

„Съжалявам, господин президент, всичко е блокирано в момента,“ казва служителят, докато Макрон настоява да бъде пропуснат.

Макрон се противопоставя на Тръмп

Полицейската блокада беше разположена за преминаването на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Видимо изнервен, Макрон се обади по телефона на Тръмп.

„Как си? Познай къде съм – стоя на улицата, защото всичко е затворено заради теб“, заяви френският държавен глава. След това той вървя около 30 минути пеша.

Макрон прие ситуацията с чувство за хумор – усмихваше се, позираше за снимки с минувачи, а в един момент дори позволи на човек, който искаше селфи, да го целуне по главата, като увери охраната си: „Не, не, спокойно, всичко е наред.“

Френският президент е в Ню Йорк за участието си в Общото събрание на ООН, където официално обяви, че Франция признава „Държавата Палестина“ – в синхрон с Австралия, Канада, Великобритания и Португалия.

Жестът, макар и символичен, цели да засили натиска върху Израел за прекратяване на войната в Газа.

Източник: БГНЕС    
