Ужас във Флорида: Майка уби 7-годишната си дъщеря с предумишлен удар в корема

М айка от Флорида е обвинена в убийството на малолетната си дъщеря, която е починала от ужасяващи стомашни травми, съобщиха властите.

32-годишната Найкиша Л. Уилямс беше арестувана рано сутринта в петък, 27 юни, по обвинения, че е убила 7-годишната Ния Уилямс на 28 април в Ривиера Бийч.

Girl, 7, is, 'murdered by her mother with a single punch to the belly' https://t.co/tVNJbxphvU — Daily Mail (@DailyMail) June 30, 2025

Медицинският персонал, който откри Ния, я откара по спешност в близката болница, но не успяха да спасят живота й. Обвинителният акт, повдигнат в четвъртък, 26 юни, разкрива, че Ния е починала от "предумишлена" травма на корема, нанесена с тъп предмет.

Уилямс беше задържана в затвора на окръг Палм Бийч по обвинения в убийство от първа степен и утежняваща форма на насилие над деца. Тя се яви в окръжна съдебна зала в петък, където съдията уважи искането на държавата да я задържи без право на гаранция.

Двумесечно разследване доведе до обвиненията в убийство срещу Уилямс, за която е известно, че е упражнявала насилие над Ния. „Тя е причинила смъртта“, заяви детегледачката на момичето, Ребека Финли, пред WPTV, заедно с възмутената кръстница на Ния, Уитни Уокър.

„Тя отдавна трябваше да бъде в затвора“, добави Уокър. Тя сподели, че се е свързала с Министерството на децата и семействата поради опасения относно децата на Уилямс само 12 дни преди смъртта на Ния, описвайки децата като „много недохранени“.

NYC monster mom who beat 7-year-old daughter to death throws tantrum, avoids sentencing — again https://t.co/OuUSp5oyho pic.twitter.com/MIlwhfhX0p — New York Post (@nypost) June 16, 2025

Финли допълни, че другите деца на Уилямс вече са в безопасност и за тях се полагат грижи.

„Нямаше един човек, който да не е наясно, че тази жена е опасен родител“, сподели Финли.

Полицията информира WPTV, че повече подробности за случая се очакват в понеделник. Daily Mail се свърза с полицейското управление на Ривиера Бийч за допълнителна информация.

Финли описа Ния като "блестящо" дете, което обичало да се гримира и било истинска модна икона.

⚠️ WARNING: This post contains graphic descriptions of violence/gore/abuse



Naikishia L. Williams, 32, a Florida mother, has been charged with first-degree murder & aggravated child abuse after investigators determined her 7-year-old daughter, Nia Williams, died of horrific… pic.twitter.com/hiJ27iYadd — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) July 1, 2025

„Гарантирам, че тя казва: Лельо, кажи им всичко. Не забравяй нищо“, заяви Финли.

Следващото съдебно заседание за Уилямс е насрочено за 28 юли. Назначен й е обществен защитник.