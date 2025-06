Жената Хълк пребита до смърт: Съпругът ѝ заподозрян в убийство и самоубийство

З унилда Хойос Мендес, популярна като Ейми Мускул, е колумбийска състезателка по културизъм, която наскоро беше открита мъртва в луксозната си резиденция в испанския курорт Коста дел Сол в четвъртък. 43-годишната шампионка е намерена пребита до смърт с чук заедно с 46-годишния си съпруг, който си е нанесъл рани. Тялото на съпруга ѝ Джарод Гелинг е намерено в банята, съобщава Times of India.

Зунилда е била в неизвестност от събота, след като е пристигнала на Коста дел Сол от Дубай, където е живяла през по-голямата част от времето със съпруга си, колумбийско-американец. За Гелинг се знае по-малко, но се съобщава, че се е възстановявал от травма на коляното и е придружил Зунилда на пътуването ѝ.

Докато аутопсията на Мендес все още предстои, полицията смята, че тя е починала от многократни удари по главата. Според семейството на културистката, наричана "Жената Хълк", Ейми е била жертва на насилие от страна на съпруга си през последната година и е планирала развод. Племенницата ѝ Юлейдис казва пред вестник Sur, че леля ѝ е отишла да помогне на Гелинг след операция на коляното, преди да замине за състезание в Португалия и след това да се върне сама в Колумбия след развода.

"За леля ми това беше последното пътуване, сбогуване. Тя беше взела решение да се раздели със съпруга си заради агресивното му поведение. Вече веднъж се бяха разделяли и бяха разделени за известно време, но после се събраха отново, за да опитат да оправят нещата, въпреки че малтретирането продължи", разкрива племенницата.

Според изявление на говорител на Националната полиция в Малага, тялото на Ейми показва "очевидни признаци на насилие, а това на мъжа – признаци, сочещи към самоубийство, което аутопсията ще трябва да потвърди". Предполагаемият убиец има колумбийско и американско гражданство.

Famous body builder and influence known as Ammy Mendez and muscle moma was hit with a hammer on head to death by her husband after finding out she was planning to part ways with him and he also cut himself with a knife. pic.twitter.com/2TXkVPgwg8