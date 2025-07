"По-лош от животно": 92-годишен мъж е признат за виновен в изнасилване и убийство близо 60 години по-късно

92-годишен мъж е признат за виновен в изнасилването и убийството на жена от Бристол, в дело, което е останало неразкрито близо шест десетилетия. 75-годишната Луиза Дън е намерена удушена на пода в хола си от съсед на Британия Роуд в Истън, Бристол, на 28 юни 1967 г., предаде BBC.

Райланд Хедли от Кларънс Роуд в Ипсуич, съден за изнасилване, бе признат за виновен за убийството на Дън след процес в Кралския съд на Бристол. Старши разследващ полицай Дейв Марчант заяви, че Хедли е оставил "наследство от мизерия и болка".

Въпреки усилията на полицията да разследва смъртта на Дън преди 58 години, ключовият заподозрян не беше идентифициран. Полицията събра около 19 000 отпечатъка от мъже и момчета без успех, направи около 8000 запитвания от къща на къща и взе 2000 изявления.

Едва когато случаят беше преразгледан от полицията на Ейвън и Съмърсет десетилетия по-късно, ДНК тест на памук, съдържащ сперма, свърза Хедли с престъплението. Дейв Марчант нарече Хедли "опасен сериен нарушител" с "шокираща и отвратителна история".

British man found guilty of rape and murder - in 1967



A 92-year-old man has been found guilty of the rape and murder of a woman in what is believed to be the oldest cold case solved in the UK.



Louisa Dunne, 75, was found strangled on her living room floor in Bristol in 1967.… pic.twitter.com/15nsrneQ7U