Замесени са мафията, масонството и Ватикана: Мистериозното убийство на "Божия банкер"

П реди точно 43 години светът бе разтърсен от мистериозната смърт на италианския банкер Роберто Калви, чиято тяло бе открито под мост в центъра на Лондон. Банката му имала връзки с Ватикана, масонски ложи и мафията - а убийството му и до днес поражда повече въпроси, отколкото отговори.

Роберто Калви е бил председател на престижната Banco Ambrosiano, най-голямата частна банка в Италия. Той е бил толкова тясно свързан с Римокатолическата църква, че е бил известен като „Божият банкер“, пише BBC.

Но през юни 1982 г. 62-годишният Калви изчезва. А на сутринта на 18 юни тялото му е открито висящо под моста Блекфрайърс в Лондон.

„Калви беше в центъра на невероятно сложна мрежа от международни измами и интриги“, съобщи Хю Скъли.

„В нея бяха замесени италианският банков свят, подземният свят, мафията, масонството и, най-стряскащото от всичко, Ватикана. Смъртта на банкера щеше да предизвика широкомащабен политически и финансов скандал в Италия. Тя щеше да включва изчезването на милиони долари и да остави след себе си трайна мистерия".

Калви е бил в неизвестност девет дни, преди да бъде открит обесен на скеле под моста. Но странните обстоятелства около смъртта му озадачават британската полиция. Джобовете му са пълни с тухли и с около 10 000 паунда (14 000 долара) в брой в различни валути. Той е имал и фалшив паспорт на името Джан Роберто Калвини. Въпреки това, първоначалният доклад на съдебния лекар от юли 1982 г. не открива доказателства за насилие по тялото му, така че постановява, че банкерът се е самоубил. Но дори по това време е имало подозрение, че се е случило нещо много по-мрачно.

„Последното пътуване на Калви едва ли е било пътуване на човек, обмислящ самоубийство. Всъщност той беше направил най-сложните планове да се измъкне тайно от Италия“, каза Скъли.

Банкерът си е обръснал мустаците, за да не бъде разпознат, преди да прикрие маршрута си на излизане от Италия, като първо преминава през други страни и наема частен самолет, за да го отведе до Лондон.

„Той беше наел апартамент в Челси за един месец, а след това имаше фалшив паспорт и самолетен билет“, продължи Скъли и допълва:

„Вътре в паспорта имаше валидна виза за Бразилия, а самолетният билет беше за еднопосочен билет до Рио де Жанейро. Защо, може би ще попитате, да се стига до всички тези усилия, само за да се озовеш на края на въже под моста Блекфрайърс?“

Смъртта на Калви не беше единствената неочаквана смърт в Banco Ambrosiano. В деня преди тялото му да бъде намерено, личната му секретарка Тереза ​​Корочер също очевидно е скочила от четвъртия етаж на централата на банката в Милано. Тя оставила след себе си бележка, осъждаща шефа си, пишейки, че той трябва да бъде „двойно прокълнат за щетите, които е причинил на банката и всички нейни служители“.

Калви и неговата банка са действали в един мрачен свят , където финансите, организираната престъпност, политиката и религията се преплитат. Основана през 1896 г., Banco Ambrosiano има дълга история с Католическата църква, а Институтът за религиозни дела (IOR), често известен като Ватиканската банка, се е превърнал в неин основен акционер. IOR държи банковите сметки на папата и духовенството, но също така управлява финансовите инвестиции на църквата. Тъй като Ватикана е самостоятелна държава, италианските регулаторни органи нямат контрол или надзор върху IOR.

Връзки с мафията

„Ватиканът е напълно освободен от валутен контрол и други правителствени разпоредби; секретността е всичко. Ватиканът не е длъжен да се отчита пред никого за финансовите си сделки и огромни суми пари могат да бъдат изпращани навсякъде по света, без никой да знае за това освен пряко замесените“, каза Скъли.

Чрез ролята си на ръководител на Banco Ambrosiano, Калви е изградил тесни връзки с колегата си в IOR, нейния председател, архиепископ Пол Марцинкус. От своя страна, този американски свещеник е имал финансови връзки и сътрудници, които са предизвиквали недоумение.

„Най-известен от тях е Микеле Синдона, международен банкер с мафиотски връзки, който сега излежава 25-годишна присъда за измама в САЩ“, казва Скъли.

Синдона, известен в банковите среди като „Акулата“, по-късно е преместен в затвора в Италия, където през 1986 г. среща собствения си подозрителен край, след като пие кафе, смесено с цианид.

Синдона е бил ментор на Калви в банковата му кариера още от края на 60-те години на миналия век. И двамата са принадлежали към сенчеста масонска ложа, наречена „Пропаганда Дуe“ (P2). Тази масонска група е била свързана с крайнодесни организации и се е ръководела от италианския мултимилионер и открит фашист Личо Джели. Сред членовете ѝ е имало водещи фигури от армията, политиката, бизнеса и медиите.

Италианският журналист, граф Паоло Фило дела Торе, казва пред BBC през 1982 г., че макар P2 теоретично да е масонска ложа, на практика тя е „нещо, което е много тясно свързано с мафията и с всякакви мръсни сделки“.

