Майка му е убита, момичето е отведено и карано да благодари на руснаците

Р усия твърди, че е „спасила” украинското момичето от Мариупол, което беше изкарано на трибуната на стадион „Лужники” в Москва, за да благодари на „спасителите си” след публичната реч на руския президент Владимир Путин на 22 февруари, предава Си Ен Ен.

Момичето, наречено Анна, се разплака на трибуната и не можа да каже заучените думи. Тя трябваше да изкаже „благодарност” от името на украинските деца, „спасени” при руската обсада на Мариупол, след което да прегърне сочения за техен „спасител” офицер, представен като „чичо Юря”.

Впоследствие всички украински деца на трибуната бяха накарани да прегърнат мъжа.

Според Си Ен Ен майката на Анна е убита по време на обсадата на Мариупол. Тя е била самотна майка и е загинала, след като излязла от подземното убежище, където се криела с трите си деца.

Репортер на Си Ен Ен е успял да проследи член на семейството и жена, която се е криела в града седмици наред с Анна.

„Тя е дете и това, което са сторили с нея, е просто напълно нечовешко”, коментира жената шокирана и плачеща, съобщава Си Ен Ен.

След речта на Путин момичето беше атакувано от проукраински активисти онлайн с обвинения, че е се е „продала” и че е предателка”.

Но досега нейната история не беше публично известна.

Анна е станала „няколко пъти жертва на тази война”, казва жената, която се е криела с момичето в Мариупол по време на руската обсада на украинския град.

„Това е изключителната история на дете, което остава напълно незащитено и оттогава е подложено на обществено насилие”, посочва репортерът на Си Ен Ен.

Според доклад на Обсерваторията за конфликти в Йейлската лаборатория за хуманитарни изследвания, публикуван в средата на февруари, руското правителство управлява мрежа от лагери, където държи хиляди украински деца и е предприело кампания за „политическото им превъзпитание”.

A group of children, who the West would say were abducted by Russia from the streets of bombed-out Mariupol in Ukraine, appeared on stage inside Moscow's Luzhniki stadium with a soldier who helped to 'liberate' themhttps://t.co/X3flQUBL0r pic.twitter.com/qN0pH5IhGQ