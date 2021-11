Магдалена Андершон - първата жена премиер на Швеция

П арламентът на Швеция одобри кандидатурата на социалдемократката Магдалена Андершон за министър-председател. Така тя стана първата жена премиер на скандинавската държава, предаде Франс прес.

Андершон досега беше министърка на финансите в правителството на премиера в оставка Стефан Льовен.

This is Magdalena Andersson, Sweden's first female prime minister, as of today. She succeeds Stefan Löfven both as prime minister of Sweden and party leader for the Social Democrats. Magdalena Andersson is preceded by 33 men on the prime minister's post. pic.twitter.com/mbKOV9tXBy