Ескалация: Тръмп разреши на ЦРУ да провежда тайни операции във Венецуела

А мериканският президент Доналд Тръмп потвърди в сряда, че е разрешил на Централното разузнавателно управление (ЦРУ) да провежда тайни операции във Венецуела, бележещо рязка ескалация в усилията на САЩ да оказват натиск върху правителството на президента Николас Мадуро, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

„The New York Times“ първоначално съобщи за класифицираната директива, позовавайки се на американски служители, запознати с решението, като заяви, че стратегията на администрацията на Тръмп за Венецуела цели отстраняването на Мадуро от власт.

Администрацията е предложила 50 милиона долара за информация, водеща до ареста и осъждането на Мадуро по обвинения в трафик на наркотици.

Новото правомощие би позволило на ЦРУ да извършва смъртоносни операции във Венецуела и да провежда редица операции в Карибите, съобщи „Таймс“.

Запитан защо е разрешил на ЦРУ да действа във Венецуела, Тръмп каза на репортерите, че причините му са миграцията на венецуелци към Съединените щати и трафикът на наркотици.

„Разреших по две причини всъщност“, каза Тръмп. „Номер едно, те са изпразнили затворите си в Съединените американски щати... те преминаха през границата. Те влязоха, защото имахме отворена граница“, каза той на репортерите в Овалния кабинет. „И другото нещо са наркотиците“, добави Тръмп.

Той не е предоставил доказателства за твърдението си, че Венецуела изпраща бивши затворници в САЩ. Тръмп добави, че САЩ са постигнали напредък в прихващането на пратки с наркотици по море и че допълнителните усилия сега са съсредоточени върху сухопътните маршрути.

„Сега разглеждаме сушата, защото контролираме морето много добре“, каза американският президент. Ройтерс не можа самостоятелно да установи какви конкретни действия е разрешил Тръмп, а Белият дом отказа да коментира по-подробно изявленията на президента.

Исторически, участието на агенцията в подобни операции е варирало широко от пряко паравоенно ангажиране до събиране на разузнавателна информация и поддържащи роли с малък или никакъв физически отпечатък.

ЦРУ има дълга история на операции в Латинска Америка, особено по време на Студената война, и е помогнало за свалянето на империите за трафик на кокаин в Южна Америка в края на XX в. Ройтерс съобщи, че ЦРУ провежда тайни операции в Мексико от години, за да проследи най-издирваните наркотрафиканти в страната.

Правителството на Венецуела заяви, че изявленията на Тръмп представляват нарушение на международното право и каза, че действията на САЩ са насочени към легитимиране на операция за „смяна на режима“ с цел завземане на петролните ресурси на страната.

„Нашата постоянна мисия към ООН ще повдигне тази жалба пред Съвета за сигурност и генералния секретар утре, изисквайки отговорност от правителството на Съединените щати“, заяви Венецуела в изявление, публикувано от външния министър Иван Хил в неговия акаунт в Telegram.

Тръмп: Венецуела „усеща натиска“

Тръмп многократно е обвинявал Венецуела, че е център за трафик на смъртоносния наркотик фентанил, но американските данни показват, че Мексико е основният източник на фентанил.

Репортер попита Тръмп защо не е накарал бреговата охрана да спира заподозрени лодки с трафик на наркотици, което е практика на САЩ от десетилетия. Тръмп нарече подобни усилия „политически коректни“ и заяви, че не са проработили.

Тръмп отказа да отговори, когато беше попитан дали ЦРУ има правомощието да екзекутира Мадуро, казвайки: „Мисля, че Венецуела усеща натиска“.

Тръмп е наредил голямо военно струпване на САЩ в южната част на Карибите, а войските са извършили най-малко пет удара по плавателни съдове, които администрацията на Тръмп е описала като замесени в трафик на наркотици, без да предостави доказателства.

Кампанията е най-новият пример за усилията на Тръмп да използва военната мощ на САЩ по нови и често правно спорни начини, от разполагането на действащи американски войски в Лос Анджелис до извършването на антитерористични удари срещу заподозрени в трафик на наркотици.

Пентагонът наскоро разкри пред Конгреса, че Тръмп е определил, че Съединените щати са ангажирани в „немеждународен въоръжен конфликт“ с наркокартели.

Тръмп: Венецуела освободи затворници в САЩ

Тръмп също така обвини Венецуела, че е освободила голям брой затворници, включително лица от психиатрични заведения, в Съединените щати, въпреки че не уточни коя граница са пресичали. Нито Министерството на информацията на Мадуро, нито преспредставители на опозиционния лидер Мария Корина Мачадо незабавно отговориха на исканията за коментар относно изявленията на Тръмп.

Администрацията на Тръмп е предоставила оскъдна информация за ударите, което е раздразнило членове на Конгреса, включително някои от неговите съпартийци републиканци. В сряда сенатор Джийн Шахин, водещ демократ в Комисията по външни отношения на Сената, заяви, че администрацията е приближила САЩ до открит конфликт.

„Американският народ заслужава да знае дали администрацията води САЩ към нов конфликт, излагайки на риск военнослужещи или преследвайки операция за смяна на режима“, каза тя в изявление.