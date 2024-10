Лукашенко: Войната в Украйна може да завърши с реми

Б еларуският президент Александър Лукашенко заяви днес, че войната на Русия в Украйна може да завърши „с реми“, предаде ДПА.

„Украйна няма да спечели на бойното поле. Украинците и Западът осъзнават това. Така че трябва да се действа, трябва да се споразумеете“, каза Лукашенко на конференция по сигурността в Минск.

„Ако това се направи веднага, може да се стигне до реми. Тук използвам спортен език“, добави той.

Лукашенко, който е съюзник на Русия, не уточни как може да се постигне такова решение, но спомена руско-украинските преговори, които се проведоха малко след началото на войната през 2022 г., отбелязва ДПА.

