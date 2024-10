Близки на затворена беларуска опозиционерка: Те убиват бавно Мария

П оследният път, когато някой от семейството на излежаващата присъда активистка от беларуската опозиция Мария Колесникова е общувал с нея, е бил преди година и половина, казаха за Асошиейтед прес нейни близки, сред които баща ѝ и сестра ѝ. Лишени от свобода в нейната затворническа колония, съобщават, че са я чували да моли за медицинска помощ от малката си, зловонна килия, посочва АП.

Бащата на музикантката – Александър Колесников, заяви за АП по телефона от Минск, че му е известно тежкото й здравословно състояние и че се е опитвал да я види в колонията близо до град Гомел, където тя излежава присъда от 11 години. Той обаче така и не е бил допуснат до дъщеря си.

По думите на Колесников при последния му опит за свиждане надзирателят му е казал: "Ако тя не пише или не се обажда, значи просто не иска".

Знае се, че 42-годишната флейтистка е била приета в болница през май или юни тази година, но не е ясно какво се е случило, казва за АП бивша затворничка, която се представя само като Наталия от страх да не бъде преследвана от властите за изнасяне на информация.

"Мога само да се моля на Господ тя да е все още жива", заявява бащата на Мария. Колесникова доби известност по време на масовите протести, последвали спорните президентски избори през август 2020 г., които донесоха на Александър Лукашенко шести мандат като държавен глава.

Музикантката ще бъде запомнена като лице на първата линия на протеста с емблематична си къса прическа, широката си усмивка и знака на сърце, който винаги прави с дланите си, отбелязва АП, като допълва, че тя ще остане завинаги символ на съпротивата срещу Лукашенко през септември 2020 година, когато властите се опитаха да я депортират.

След като бе откарана до границата с Украйна, тя успя да се отскубне за кратко от охраната си, скъса демонстративно паспорта си в неутралната гранична зона и се върна обратно в Беларус. Година по-късно ѝ бяха повдигнати редица обвинения, включително за заговор за преврат.

През ноември 2022 г. Колесникова беше преместена в интензивно болнично отделение, за да бъде оперирана заради перфорация на язва. Останалите затворници са наясно, когато има движение около нея, защото "имат чувството, че е обявено военно положение", отбелязва Наталия.

"На останалите е строго забранено не просто да говорят, а да си разменят погледи с нея", казва тя.

Сестрата на Колесникова – Татяна Хомич, казва, че от други затворници знае, че Мария, която е висока около 175 сантиметра, тежи едва 45 килограма.

"Те убиват бавно Мария и аз смятам, че това е критичен период, защото никой не може да оцелее в такива условия", посочва Хомич, която живее извън Беларус.

