Свят

Лошото време в Сърбия затвори за камиони ГКПП "Стрезимировци"

Леките автомобили се пропускат без ограничения

13 януари 2026, 12:57
Заледени писти затвориха летището във Виена, нарушени са полети в Прага

Заледени писти затвориха летището във Виена, нарушени са полети в Прага
Геолог обясни какво прави Гренландия толкова специална

Геолог обясни какво прави Гренландия толкова специална
Валутата на Иран се срина: 1 ирански риал вече струва 0 евро

Валутата на Иран се срина: 1 ирански риал вече струва 0 евро
Минесота и Илинойс съдят администрацията на Тръмп заради имиграционни операции

Минесота и Илинойс съдят администрацията на Тръмп заради имиграционни операции
Обжалват присъдата на Марин Льо Пен в Париж

Обжалват присъдата на Марин Льо Пен в Париж
Тръмп ще се срещне с Мария Мачадо в четвъртък във Вашингтон

Тръмп ще се срещне с Мария Мачадо в четвъртък във Вашингтон
Медведев предупреди: Ако Тръмп не побърза - край! Няма да има нови звездички на американското знаме

Медведев предупреди: Ако Тръмп не побърза - край! Няма да има нови звездички на американското знаме
Какво става в Харков, Русия с мощна атака, има жертви и ранени

Какво става в Харков, Русия с мощна атака, има жертви и ранени

П оради лоши метеорологични условия на сръбска територия е преустановено пропускането на товарни автомобили през пункта, съпределен на българския Граничен контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Стрезимировци", съобщават на сайта си от Главна дирекция „Гранична полиция“, позовавайки се на сръбските гранични власти.

Леките автомобили се пропускат без ограничения. На останалите гранични пунктове със Сърбия трафикът е нормален. 

Интензивен е трафикът на товарни автомобили на ГКПП „Капитан Андреево" и ГКПП „Лесово" на границата с Турция. Информацията е към 6:00 часа. 

Поради стачни действия на гръцка територия е възможно да има затруднения при преминаването на леки и тежкотоварни автомобили през всички гранични преходи с Гърция, предупреждават от „Гранична полиция“.

На границата с Румъния на всички гранични преходи преминаването се осъществява нормално.

На всички гранични пунктове с Република Северна Македония трафикът също е нормален.

Източник: БТА/Маргарита Колева    
лошо време сърбия стезимировци гкпп камиони
Последвайте ни
Машини срещу бюлетини: Как депутатите предлагат да гласуваме на предсрочните избори 2026

Машини срещу бюлетини: Как депутатите предлагат да гласуваме на предсрочните избори 2026

Сбъдват ли се прогнозите на Стивън Хокинг

Сбъдват ли се прогнозите на Стивън Хокинг

БНБ предупреждава търговците: Надрасканите евробанкноти не се връщат и не се плащат

БНБ предупреждава търговците: Надрасканите евробанкноти не се връщат и не се плащат

Геолог обясни какво прави Гренландия толкова специална

Геолог обясни какво прави Гренландия толкова специална

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Да обичаш с грижа – д-р Пламен Кьосев за връзката между стопанина и неговия любимец

Да обичаш с грижа – д-р Пламен Кьосев за връзката между стопанина и неговия любимец

dogsandcats.bg
<p>Кой има имен ден на 13 януари</p>
Ексклузивно

Кой има имен ден на 13 януари

Преди 6 часа
<p>Минус 16°: Къде беше най-студено във вторник сутрин</p>
Ексклузивно

Минус 16°: Къде беше най-студено във вторник сутрин

Преди 7 часа
Защо Европа не се осмелява да отговори твърдо на САЩ
Ексклузивно

Защо Европа не се осмелява да отговори твърдо на САЩ

Преди 7 часа
Грипът настъпи: Област Варна въвежда противоепидемични мерки
Ексклузивно

Грипът настъпи: Област Варна въвежда противоепидемични мерки

Преди 6 часа

Виц на деня

Януари е, когато всички са дебели, а навън е студено и тъмно. Гошко, на 4 години.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Разследват смъртта на двама мъже в Хисаря

Разследват смъртта на двама мъже в Хисаря

България Преди 21 минути

Починалите са на около 70-годишна възраст и са гръцки граждани

Невероятната история на Анет Келерман – плувкинята, която стана първата гола звезда в Холивуд

Невероятната история на Анет Келерман – плувкинята, която стана първата гола звезда в Холивуд

Любопитно Преди 26 минути

Анет Келерман – плувкиня, филмова звезда и бунтарка – разби табутата на своето време, промени женския бански, постави рекорди, покори Холивуд и стана първата жена, появила се гола във филм

Netflix хитът KPop Demon Hunters спечели "Златен глобус“

Netflix хитът KPop Demon Hunters спечели "Златен глобус“

Свят Преди 1 час

Филмът „KPop Demon Hunters“ бързо се превърна в анимационна сензация след излизането си през юни - в рамките на два месеца той стана най-гледаният филм на Netflix за всички времена, а песента „Golden“ зае първо място в класацията Billboard Hot 100 само седмици след пускането си

<p>Обявиха най-полезния зеленчук на планетата</p>

Обявиха най-полезния зеленчук на планетата

Любопитно Преди 1 час

Американските Центрове за контрол и превенция на заболяванията (CDC) публикуваха резултатите от мащабен анализ на хранителната стойност на зеленчуците и плодовете

„Изживей България“ е най-новото предаване на NOVA

„Изживей България“ е най-новото предаване на NOVA

Любопитно Преди 1 час

Туристическата поредица стартира в ефир на 24 януари от 16:00 ч.

Барби с аутизъм: Mattel представи първата си приобщаваща кукла

Барби с аутизъм: Mattel представи първата си приобщаваща кукла

Любопитно Преди 1 час

Новата Барби е част от инициативата на Mattel да даде възможност на повече хора да видят себе си в образа на Барби

Ще дават ежедневно информация за планираните дейности по почистването в София

Ще дават ежедневно информация за планираните дейности по почистването в София

България Преди 1 час

Това заяви директорът на Столичния инспекторат Николай Неделков

Чудеса и опасности: Венера изненадва 8 зодии – кои ще имат късмет и кои трябва да внимават

Чудеса и опасности: Венера изненадва 8 зодии – кои ще имат късмет и кои трябва да внимават

Любопитно Преди 2 часа

Венера навлиза във Водолей и носи както късмет и нови възможности, така и предизвикателства – вижте кои зодии ще се радват на успех и кои трябва да внимават

<p>Президентът&nbsp;обяви кога ще връчи втория мандат</p>

Президентът Радев обяви кога ще връчи втория мандат

България Преди 2 часа

Смях, сълзи и халюцинации: Какво се случва с тялото по време на оргазъм

Смях, сълзи и халюцинации: Какво се случва с тялото по време на оргазъм

Любопитно Преди 2 часа

Един добър оргазъм има силата да „пренастрои“ мозъка, като освобождава химични вещества, които ни карат да се чувстваме добре, включително допамин и окситоцин

„Ще те убия“: Арестуваха двама мъже за побой и грабеж в София

„Ще те убия“: Арестуваха двама мъже за побой и грабеж в София

България Преди 2 часа

Посегателството е извършено на 6 януари в къща в столичния квартал „Обеля“

"Улиците са потънали в кръв": ще ударят ли САЩ в Иран?

"Улиците са потънали в кръв": ще ударят ли САЩ в Иран?

Свят Преди 2 часа

САЩ обмислят "много тежки варианти" за интервенция в Иран на фона на нестихващите протести срещу режима в страната

Илон Мъск се бори за пълно попечителство над сина си

Илон Мъск се бори за пълно попечителство над сина си

Свят Преди 2 часа

През годините Мъск е имал още 13 деца – шест с Уилсън, включително Вивиан, както и четири с Шивън Зилис, три с Граймс и един син от Ашли Сейнт Клер

Памела Андерсън наруши правилото си „без грим“ на Златните глобуси

Памела Андерсън наруши правилото си „без грим“ на Златните глобуси

Любопитно Преди 2 часа

Памела Андерсън изненада на Златните глобуси 2026, като наруши правилото си „без грим“ с фин, почти незабележим макиаж, платинено руса коса и естествен маникюр, оставайки вярна на философията си за автентична красота

Отриха тяло на мъж в Бранковската река във Видинско

Отриха тяло на мъж в Бранковската река във Видинско

България Преди 2 часа

При извършения оглед разследващите не са констатирали следи от насилие

Снимката е илюстративна

Грипна тревога в Бургас: РЗИ предупреждава за повишена заболеваемост

България Преди 3 часа

Цифрите от миналата седмица показват 356 болни, като заболеваемостта към момента е над 180 души на 10 000 човека население. Тази цифра попада в предепидемичните стойности, определени за областта

Всичко от днес

От мрежата

10 от най-скъпите породи котки в света

dogsandcats.bg

10 храни, които помагат при диария при кучето

dogsandcats.bg
1

Рекорден брой белоглави лешояди в България

sinoptik.bg
1

Екстремно предложение за брак над пропаст

sinoptik.bg

Гласът, който задава трудните въпроси: ЧРД на Мариян Станков – Мон Дьо

Edna.bg

Най-популярните пластични процедури в света – какво избират жените и мъжете днес

Edna.bg

НА ЖИВО: Левски – Ниредхаза, съставите

Gong.bg

Фенербахче започна преговори за Н’Голо Канте

Gong.bg

БНБ към търговците: Не приемайте надраскани евробанкноти, те не се възмездяват

Nova.bg

Президентът обяви кога ще връчи втория проучвателен мандат

Nova.bg