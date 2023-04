Лондон: Руснаците се подготвят за боеве около Запорожката АЕЦ

С поред британски експерти от разузнаването руските окупационни сили в Украйна се подготвят за боеве около Запорожката атомна електроцентрала, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Сателитни снимки показват, че на покривите на някои от реакторите са създадени отбранителни позиции

с чували с пясък, се казва в ежедневната разузнавателна информация на британското министерство на отбраната.

