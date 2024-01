Лондон: Русия е готова да продължи настъплението

Р уската армия изглежда способна да компенсира огромните си загуби на бойното поле в Украйна и да продължи настъплението си.

Това съобщиха в ежеседмичния си анализ на войната, публикуван в X, от британското Военно разузнаване.

Според техните данни между февруари 2022 г. и януари 2024 г. руските войски са загубили приблизително 2600 основни бойни танка и 4900 други бронирани бойни машини в Украйна.

Няма изгледи за "абсолютна военна победа" в Украйна

Но загубите им през 2023 г. са с около 40% по-малки от тези през 2022 г.

Британското разузнаване счита, че е много вероятно по-малките загуби да се дължат на все по-позиционния характер на войната и на това, че Русия прекара значителна част от годината в отбрана.

Но от октомври 2023 г. руските сухопътни сили в Източна Украйна отново преминаха в настъпление.

Украйна и Русия: Войната с безпилотни летателни системи

В този период руските загуби се увеличават и възлизат на близо 365 танка и 700 бронирани бойни машини при много малки териториални придобивки.

Но според британското разузнаване Русия вероятно може да произвежда най-малко 100 танка на месец и така да запази способността си да замества загубите на бойното поле и да продължи това ниво на настъпателни действия в обозримо бъдеще.

