Лодка се обърна в река Темза, мъж е в неизвестност

М ъж на около шестдесет години е обявен за изчезнал след преобръщане на гребна лодка вчера в река Темза в графство Съри, Великобритания, предадоха Пи Ей Мидия и ДПА.

Службите за спешна помощ са били извикани на мястото на инцидента в района на град Сънбъри, югозападно от столицата Лондон, вчера сутринта, уточниха от полицията. Спасителите са издирвали усилено мъжа, за когото се е предполагало, че все още е в реката.

Трима души от петимата гребци в лодката, които са били извадени от водата, са били откарани в болница за прегледи. Продължава разследването на причините за преобръщането на лодката.

A small boat believed to be carrying six people on the River Thames in Surrey has capsized.



