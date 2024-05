18-годишният син на Тръмп няма да е част от делегатите, излъчващи кандидат-президента

Н ай-малкият син на републиканеца Доналд Тръмп - Барън Тръмп, няма да бъде част от делегатите, които ще участват в партийната конференция, на която Тръмп ще бъде официално номиниран за кандидат за президент, предаде Франс прес. Новината съобщи канцеларията на съпругата на Тръмп - Мелания.

Барън беше избран за делегат на партийната конференция от клона на Републиканската партия във Флорида. За него това е голяма чест, но той изразява съжаление, че няма да може да участва в проявата, се казва в изявление от канцеларията на бившата първа дама, предадено на Франс прес.

Барън е на 18 години.

На партийната конференция в Милуоки през юли се очаква да присъстват другите деца на Тръмп – Ерик и Доналд Тръмп-младши, както и дъщеря му Тифани. Другата дъщеря на Тръмп – Иванка, която беше негов съветник през първия му президентски мандат, не е в списъка на делегатите.

