Любовен триъгълник и мистерия около българите, обвинени в шпионаж в полза на Русия

Д ве руски шпионки в любовен триъгълник е трябвало да бъдат използвани като „капани за мед“ в операция за наблюдение на цели в Европа, ръководена от Обединеното кралство, стана ясно в съда.

Катрин Иванова, 33 г., лаборант, и Ваня Габерова, 30 г., козметик, е трябвало да бъдат в „пряк контакт“ с мишените „като сексуална примамка за улавяне на повече информация“, се казва в съдебното заседание на Олд Бейли.

Твърди се, че им е помагал Тихомир Иванчев, на 39 г., бояджия и декоратор от Енфийлд, който преди това е имал връзка с Габерова.

Бисер Джамбазов, 43 г., медицински куриер, който се е признал за виновен в заговор за шпионаж, е живял с Иванчева в Хароу, северозападен Лондон, но е имал връзка и с Габерова, която е имала апартамент в Юстън.

Прокурорът Алисън Морган заяви, че „всеки от тях може по различен начин да се опита да се позове на тези отношения, за да внуши, че по някакъв начин е бил подведен или че сляпо е следвал другите или е обикалял Европа просто от любов.”

Обвинението твърди, че всички те са участвали съзнателно в този заговор. Това не е дейност, която се извършва само поради романтична връзка.

Russian spies in love triangle were to be used in 'honeytrap' operation across Europe, court hears https://t.co/985B8iCCV1

Твърди се, че шпионската мрежа е била ръководена от 46-годишния Орлин Русев, който живеел в къща за гости в Грейт Ярмут и „възлагал задачи“ на мрежа от шпиони, сред които били Иванова, Габерова и Иванчев.

Той също се е признал за виновен за заговора.

Предполага се, че шпионската група е била ръководена от руски агент на име Ян Марсалек, 43-годишен австрийски гражданин, който е използвал онлайн псевдонима „Рупърт Тиц“.

Марсалек плаща на Русев за шпионските операции. Русев предал 204 000 лири на Джамбазов, който разпределил част от парите на други членове на групата. И петимата души, участвали в британската операция, са българи със статут на заселници в ЕС, който им позволява да живеят в Обединеното кралство.

„Като са събирали информация и са я предавали на руската държава, обвиняемите, без да се заблуждават, са излагали на риск живота на много хора“, заяви Морган.

Твърди се, че дейността е извършена между 30 август 2020 г. и 8 февруари 2023 г. на места, сред които Лондон, Виена, Валенсия, Черна гора и Щутгарт.

Всеки от тях е получил „значителни суми пари за действията си“, заяви Морган, а дейността им „е причинила очевидна и неизбежна вреда на сигурността и интересите на Обединеното кралство“.

Двама българи признаха, че шпионирали за Русия във Великобритания

Послания и пари

Възстановени са близо 80 000 съобщения в Telegram между Марсалек и Русев, които показват „генезиса и планирането на операциите“.

„Има съобщения за Русия като цяло и директни препратки към президента Путин в частност“, каза Морган.

Когато полицията нахлува в дома на Русев в Грейт Ярмут, тя го намира пълен с техническо оборудване, включително 221 мобилни телефона, 258 твърди диска, 495 SIM карти, 55 устройства за визуален запис и 11 дрона.

5 people accused of being part of a Russian spy ring operating in the UK appear in court.

Bulgarian nationals Orlin Roussev, Bizer Dzhambazov, Katrin Ivanova, Ivan Stoyanov, & Vanya Gaberova allegedly conspired to gather information which would be useful to an enemy. pic.twitter.com/iBzjLToz8t