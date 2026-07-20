Нов скандал с Травис Скот: Рапърът предизвика меле заради снимка

А мериканският рапър Травис Скот и антуражът му отново попаднаха в центъра на грозен инцидент. Музикантът се е забъркал в бой с хвърляне на стъклени бутилки в частен клуб Zero Bond в Ню Йорк, пише Page Six.

Инцидентът се е разиграл по време на частно парти в събота вечер, докато на сцената е пял колегата му 50 Cent. Според източници на Page Six, искрата застрашително пламнала, след като изпълнителят на хита Sicko Mode подозрял, че друг гост от публиката го снима без негово съгласие.

Бутилки във въздуха и бърза намеса на охраната

Скот се приближил до въпросния мъж, за да му потърси сметка, след което ситуацията мигновено излязла извън контрол. Твърди се, че към опонента му са полетели бутилки, макар да не е напълно ясно дали самият рапър ги е хвърлял, или членове от неговата компания.

„Всичко се случи невероятно бързо – започна внезапно и приключи за секунди“, споделя очевидец.

За щастие, охраната на заведението е реагирала светкавично и е туширала напрежението, преди да се стигне до намеса на полиция или спешна медицинска помощ. Шоуто на 50 Cent е продължило по план.

Хроничен проблем за звездата

Това далеч не е първият подобен изблик за Травис Скот. През последните две години той се забърка в подобни масови сблъсъци по време на известното „Бяло парти“ на милиардера Майкъл Рубин, както и на луксозна яхта след благотворителната гала вечеря amfAR.

Клубът Zero Bond, в който се е разиграл екшънът, е известно средище на Нюйоркския елит и редовно посреща звезди от ранга на Тейлър Суифт. Представителите на заведението и на самия рапър за момента отказват официален коментар.