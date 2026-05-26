Литва: Русия е способна да фалшифицира GPS сигналите дълбоко на територията на Европа

Европейските страни често обвиняват Москва за електронни смущения

26 май 2026, 14:22
Р усия е способна да фалшифицира джипиес сигналите (GPS) дълбоко на територията на Европа в радиус до 450 километра от руския анклав Калининградска област благодарение на значително нараснал капацитет в този сектор, заяви днес литовският официален представител Дарюс Кулиешус, цитиран от Ройтерс.

От началото на руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г. европейските страни често обвиняват Москва за електронни смущения, но правителството на президента Владимир Путин отрича обвиненията и ги нарича западни тактики за опетняване.

Кулиешус, който е заместник-ръководител на държавния орган за регулиране на комуникациите, заяви, че Русия е увеличила от 3 в началото на миналата година до 36 сега антените си в анклава за кибератака - т.нар. спуфинг, като излъчва фалшиви сигнали за объркване на чуждестранните системи за установяване на позиция.

По думите му антените със сигурност се намират на силно милитаризираната територия на Калининградска област, която се намира между държавите членове на НАТО Литва и Полша на брега на Балтийско море.

„Спорадичните смущения започнаха от срещата на върха на НАТО във Вилнюс през 2023 година. Сега руснаците са разширили инфраструктурата си и смущенията се превръщат в системни, постоянни, безкрайни руски провокации срещу европейската сигурност“, отбеляза Кулиешус.

Посолството на Русия в Литва към момента не е отговорило на запитване за коментар на изказването на литовския представител, посочва Ройтерс.

Според карта на литовския орган за регулиране на комуникациите руските смущения на работата на джипиес системата биха могли да обхванат Естония, Латвия и Литва, по-голямата част от Полша и части от Финландия, Швеция и Беларус, както и Балтийско море. Кулиешус обаче не уточни как е бил измерен този обхват, обръща внимание Ройтерс.

Великобритания вчера обвини Русия, че е заглушила джипиес сигнала на правителствения самолет, в който близо до руската граница е прелетял британският министър на отбраната Джон Хийли.

Миналата  година испански военен самолет, с който летеше испанската министърка на отбраната Маргарита Роблес изпита джипиес смущения близо до Калининград, а самолетът на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен бе заглушен на път за България, припомня Ройтерс.

Естония и съседна Финландия също обвиняват Русия, че заглушава GPS сигнала във въздушното пространство на региона.

Повечето съвременни самолети и големи летища обаче разполагат с редица инструменти за навигация, ако има проблеми с джипиеса, акцентира Ройтерс.

Кулиешус добави, че качеството на сигнала на мобилните мрежи близо до Калининград е влошено поради смущения, които засягат някои честоти, като това е най-осезаемо по време на украинските атаки с дронове срещу Русия.

Източник: БТА, Владимир Арангелов    
Русия GPS заглушаване Калининград електронна война спуфинг Литва НАТО киберсигурност въздушна навигация хибридни заплахи
Обвиниха мъж за убийството на момичето в Благоевград

Тръмп с искане към арабите: За първи път от 5000 години

Горещата вълна във Франция взе жертви

Датската кралица Маргрете Втора е приета в болница

Мечето Падингтън се завръща: Четвъртият филм привлече холивудски звезди зад камерата

Любопитно Преди 42 минути

Четвъртият филм за любимото мече привлече сценаристите на „Вице“ Армандо Янучи и Саймън Блекуел. Хитовият франчайз за над 800 млн. долара е в преговори и за завръщането на режисьора Дугал Уилсън. Новата история обещава да бъде истински хит

Свят Преди 47 минути

Спешни екипи със защитни костюми извели хората от търговския център, след като десетки клиенти внезапно се задушили и се почувствали зле

Технологии Преди 1 час

Как да откриваме света свободно без езикови бариери

България Преди 1 час

Служители на местната администрация отстранили дървото от района на детския кът

България Преди 1 час

На местопроизшествието се извършва оглед

България Преди 1 час

Случката е заснета и разпространена в социалните мрежи

Любопитно Преди 2 часа

Тази година сблъсъкът е между миналогодишния FIBER CHAMP Кристиан Николов (Kriskata) и новото попълнение Christofer White, който влиза директно в битката с амбицията да отнеме титлата на действащия шампион

Свят Преди 2 часа

В първия си голям документ Светият отец направи стряскащ паралел между технологиите и робството, като поиска историческо извинение за миналото на Католическата църква

Снимката е илюстративна

Свят Преди 2 часа

За производството на нови ракети Tomahawk, Patriot и други прецизни боеприпаси е необходимо значително количество волфрам

Свят Преди 3 часа

По време на сблъсъка в микробуса са се намирали девет души

Свят Преди 3 часа

Белият дом иска да свали комунистическия режим в Хавана, но инвеститорите се страхуват от огромните икономически и правни лабиринти на острова

България Преди 3 часа

Инцидентът е станал на пътя между Димово и село Арчар

Свят Преди 3 часа

Трагедията се е разиграла пред очите на съпруга ѝ, докато двамата са вечеряли на тераса край езеро в Южна Каролина

Свят Преди 3 часа

Инцидентът е станал по време на проверка за безопасност на конструкция, подготвяна за събаряне.

България Преди 3 часа

Пострадалото 4-годишно дете е прегледано в МБАЛ – Смолян и е освободено за домашно лечение с охлузна рана на главата

България Преди 3 часа

Вицепрезидентът изпрати поздравителен адрес до легендарната треньорка, в който отличава приноса ѝ към художествената гимнастика и будната ѝ гражданска съвест

