Свят

Турция призова САЩ и Иран да се върнат към временното споразумение

Турция и Катар координират дипломатически усилия за ограничаване на напрежението и предотвратяване на по-широк конфликт в Близкия изток

20 юли 2026, 11:41
Турция призова САЩ и Иран да се върнат към временното споразумение
Турският външен министър Хакан Фидан.   
Източник: БТА
  • Турският външен министър Хакан Фидан призова за възстановяване на временното споразумение между САЩ и Иран, което трябваше да сложи край на бойните действия.
  • Турция и Катар координират дипломатически усилията си за намаляване на напрежението и възобновяване на преговорите между Вашингтон и Техеран.
  • Фидан предупреди, че продължаването на ударите между САЩ и Иран вреди на регионалните икономики и увеличава риска от по-широка нестабилност в Близкия изток.

Външният министър на Турция Хакан Фидан призова за връщане към постигнатото миналия месец временно споразумение между САЩ и Иран, което трябваше да сложи окончателен край на сраженията помежду им, като заяви, че Турция и Катар координират тясно усилията си за възобновяване на дипломатическите инициативи и ограничаване на регионалната нестабилност в Близкия изток, съобщи сайтът „Хюриет дейли нюз“. 

След вчерашното си посещение в Доха, в рамките на което турският външен министър се срещна с катарския премиер и външен министър шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани, Фидан заяви пред „Катар ТВ“, че в момента катарските власти използват „всички конструктивни методи и всички налични канали“, за да разрешат настоящата криза. „Надяваме се, че в следващите дни ще получим добри новини. Турция е в тясна координация с Катар по този въпрос“, допълни той.  

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Фидан заяви още, че размяната на удари между САЩ и Иран е навредила на регионалните икономики и предупреди, че разпалването на по-широк конфликт ще създаде допълнителна нестабилност. Той добави, че атаките срещу инфраструктурата в региона правят възобновяването на дипломацията още по-належащо.

„Нашето желание е споразумението между Иран и Америка да бъде възстановено отново възможно най-скоро“, каза още Фидан, като припомни, че двете страни вече постигнаха временно споразумение чрез посредничеството на Пакистан и усилията на Катар и Турция. „Въпреки че се отдалечихме от тази точка (постигането на споразумение), трябва да се върнем към нея“, допълни Фидан.

 

Източник: БТА, Кристиан Стратев    
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