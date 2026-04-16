Гърция разкри руски заговор за покушение в Литва

В Гърция беше разкрит предполагаем международен заговор с елементи на шпионаж, след като властите арестуваха 55-годишен гръцки гражданин от бившия Съветски съюз в Солун, заподозрян за участие в мрежа, планирала убийства в Литва, съобщи „Катимерини“.

Съдебни документи от регионалния съд във Вилнюс сочат, че групата е действала в полза на руските разузнавателни служби. Цел на атаките са били руският опозиционен активист в изгнание Руслан Габбасов, получил политическо убежище в Литва, както и литовецът Валдaс Барткевичюс – открит критик на президента Владимир Путин. И двата планирани атентата са били предотвратени.

Гърция арестува мъж за шпионаж в полза на Русия

Разследването показва, че операцията е започнала през януари 2025 г., когато заподозреният от Солун е участвал в първоначални контакти с грузински посредник, натоварен със задачата да набира изпълнители. Двама души са се съгласили да извършат покушенията срещу 40 000 евро за всеки.

Според данните те са получили снимки на мишените чрез WhatsApp и са извършвали наблюдение във Вилнюс, проследявайки ежедневните им маршрути. В съобщенията по делото се съдържат реплики като: „Това е неговата къща, но той не е тук, ще го видим утре“ и „Той е следващият“.

Разследващите твърдят, че участниците са картографирали охранителни камери, следили са жилища и дори са поставили проследяващо устройство на автомобила на Габбасов. Събраната информация е била споделяна чрез криптирани приложения с лице, идентифицирано само като „Карл“, смятано за координатор на по-високо ниво.

За покриване на разходите са били превеждани средства, включително трансфер от 5000 евро, изпратен от Солун. Заподозрените са търсели и оръжие, като се твърди, че един от тях е закупил харпун.

Литовските власти са извършили обиски на 12 март 2025 г., при които са арестувани няколко заподозрени и са издадени европейски заповеди за арест на други. Задържаният в Солун през февруари отрича обвиненията и оспорва екстрадицията, позовавайки се на риск за живота си. Гръцките съдилища вече са одобрили искането за екстрадиция, като се очаква окончателно решение.