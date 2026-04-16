Свят

Гърция разкри руски заговор за покушение в Литва

Целта е бил руският опозиционен активист в изгнание Руслан Габбасов

16 април 2026, 21:25
Източник: Getty images/ iStock

В Гърция беше разкрит предполагаем международен заговор с елементи на шпионаж, след като властите арестуваха 55-годишен гръцки гражданин от бившия Съветски съюз в Солун, заподозрян за участие в мрежа, планирала убийства в Литва, съобщи „Катимерини“.

Съдебни документи от регионалния съд във Вилнюс сочат, че групата е действала в полза на руските разузнавателни служби. Цел на атаките са били руският опозиционен активист в изгнание Руслан Габбасов, получил политическо убежище в Литва, както и литовецът Валдaс Барткевичюс – открит критик на президента Владимир Путин. И двата планирани атентата са били предотвратени.

Гърция арестува мъж за шпионаж в полза на Русия

Разследването показва, че операцията е започнала през януари 2025 г., когато заподозреният от Солун е участвал в първоначални контакти с грузински посредник, натоварен със задачата да набира изпълнители. Двама души са се съгласили да извършат покушенията срещу 40 000 евро за всеки.

Според данните те са получили снимки на мишените чрез WhatsApp и са извършвали наблюдение във Вилнюс, проследявайки ежедневните им маршрути. В съобщенията по делото се съдържат реплики като: „Това е неговата къща, но той не е тук, ще го видим утре“ и „Той е следващият“.

Разследващите твърдят, че участниците са картографирали охранителни камери, следили са жилища и дори са поставили проследяващо устройство на автомобила на Габбасов. Събраната информация е била споделяна чрез криптирани приложения с лице, идентифицирано само като „Карл“, смятано за координатор на по-високо ниво.

За покриване на разходите са били превеждани средства, включително трансфер от 5000 евро, изпратен от Солун. Заподозрените са търсели и оръжие, като се твърди, че един от тях е закупил харпун.

Полша обвини руски агент за заговор за убийството на Зеленски

Литовските власти са извършили обиски на 12 март 2025 г., при които са арестувани няколко заподозрени и са издадени европейски заповеди за арест на други. Задържаният в Солун през февруари отрича обвиненията и оспорва екстрадицията, позовавайки се на риск за живота си. Гръцките съдилища вече са одобрили искането за екстрадиция, като се очаква окончателно решение.

Източник: БГНЕС    
Пари и списъци с имена в кола с кандидат-депутат

Пари и списъци с имена в кола с кандидат-депутат

Разкриха жестокото убийство във Варна, момче и младежи в ареста

Разкриха жестокото убийство във Варна, момче и младежи в ареста

Тръмп: Сделката с Иран е много близо

Тръмп: Сделката с Иран е много близо

Гърция разкри руски заговор за покушение в Литва

Гърция разкри руски заговор за покушение в Литва

Нови напомняния от НАП за данъчните декларации

Нови напомняния от НАП за данъчните декларации

pariteni.bg
10 породи кучета, подходящи за отглеждане на открито

10 породи кучета, подходящи за отглеждане на открито

dogsandcats.bg
Кристалина Георгиева предупреди за „тежки времена“
Ексклузивно

Кристалина Георгиева предупреди за „тежки времена“

Преди 1 ден
МВФ алармира за ситуация като след Втората световна война с дълга
Ексклузивно

МВФ алармира за ситуация като след Втората световна война с дълга

Преди 1 ден
Европол удари балкански наркокартел с тонове кокаин
Ексклузивно

Европол удари балкански наркокартел с тонове кокаин

Преди 1 ден
САЩ няма да удължат дерогацията за руския петрол
Ексклузивно

САЩ няма да удължат дерогацията за руския петрол

Преди 1 ден
Последни новини

Израел удари Ливан, загинали и много ранени

Израел удари Ливан, загинали и много ранени

Свят Преди 1 час

„Хизбула“ обяви, че ще спазва примирието, ако израелските удари срещу бойците ѝ спрат

Словакия заплаши да блокира новите санкции срещу Русия

Словакия заплаши да блокира новите санкции срещу Русия

Свят Преди 2 часа

Словакия няма да блокира заема за Украйна

Започна обратното броене до началото Джиро д‘Италия в България

Започна обратното броене до началото Джиро д‘Италия в България

България Преди 2 часа

Официалният старт ще бъде в Несебър на 8 май

Банков обир със заложници и бягство през тунел в Италия

Банков обир със заложници и бягство през тунел в Италия

Свят Преди 4 часа

Според кадри от мястото, полицията е разбила прозорци, за да проникне в банката

Тръмп: Израел и Ливан се съгласиха за примирие

Тръмп: Израел и Ливан се съгласиха за примирие

Свят Преди 4 часа

Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в социалната си мрежа Трут сошъл

Кола помете мъж на автомагистрала "Марица"

Кола помете мъж на автомагистрала "Марица"

България Преди 4 часа

Започнато е досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Стара Загора

Намериха боен дрон на брега край Ахтопол

Намериха боен дрон на брега край Ахтопол

България Преди 5 часа

Военнослужещите действаха по искане на областна администрация Бургас

Ванеса Тодорова и нейната впечатляваща колекция от над 1300 Funko Pop фигурки

Ванеса Тодорова и нейната впечатляваща колекция от над 1300 Funko Pop фигурки

Любопитно Преди 5 часа

С Funko Pop се „зарибява“ на 17 години, след като купува първите си три фигурки от Великобритания

Израел и САЩ с ултиматуми към Иран

Израел и САЩ с ултиматуми към Иран

Свят Преди 5 часа

Хегсет: Знаем какви военни активи премествате и къде

Златният смартфон T1 на Тръмп се оказа двойник на китайски модел

Златният смартфон T1 на Тръмп се оказа двойник на китайски модел

Любопитно Преди 6 часа

Устройството обещава собствен мобилен оператор и луксозен дизайн на цена от 499 долара, но експерти вече откриха прилики с китайски модели и призовават към внимание

<p>Генерал: Русия готви ядрен &quot;Пърл Харбър&quot; в космоса</p>

Генерал от САЩ: Русия готви ядрен "Пърл Харбър" в космоса

Свят Преди 6 часа

Следващата голяма война вероятно ще започне в космоса

Емилия

Емилия: Отказах първото участие в “Капките” заради дъщеря си

Любопитно Преди 6 часа

Емилия в честен разговор за семейството, трудните избори и моментите, които променят живота ѝ

Звездата от „Американски пай“ Шанън Елизабет се присъедини към OnlyFans

Звездата от „Американски пай“ Шанън Елизабет се присъедини към OnlyFans

Любопитно Преди 6 часа

52-годишната актриса обещава нефилтрирано съдържание и по-секси визия, докато продължава благотворителната си дейност

Алекс Манингер

Бившият вратар на "Арсенал" и "Ливърпул" Алекс Манингер загина при нелепа катастрофа

Свят Преди 6 часа

Автомобилът на Манингер е бил пометен от влак, докато е пресичал релсите

Русия осъди полски военнопленник на 13 години затвор

Русия осъди полски военнопленник на 13 години затвор

Преди 6 часа

Това е пореден случай, в който Москва налага присъда на чуждестранен боец, третиран като „наемник“

В деня на вота по NOVA: “Изборът на България: Решението си Ти!“

В деня на вота по NOVA: “Изборът на България: Решението си Ти!“

Любопитно Преди 6 часа

Четири специални формата, осем информационни емисии и данни от три социологически агенции в изборния ден

Всичко от днес

От мрежата

10 често срещани здравословни проблеми при Кане Корсо

dogsandcats.bg

Основни въпроси относно храненето на котката, които си задавате

dogsandcats.bg
1

Картали отново се размножават в Източните Родопи

sinoptik.bg
1

Захлаждане в последните дни на април

sinoptik.bg

Туморът изчезва за 4 месеца: нова надежда в борбата с рака

Edna.bg

Даниел Ангелов с откровена изповед за себе си и вярата

Edna.bg

Всичко е ясно! Ето как се разделя първенството след редовния сезон (видео)

Gong.bg

Ето кои са победителите тази седмица в Нашата игра

Gong.bg

Икономист предупреди: България навлиза в неблагоприятен икономически сценарий

Nova.bg

Гласът на безгласните или защо българите масово не отиват до урните

Nova.bg