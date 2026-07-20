Запорираните руски активи в ЕС са донесли 6,6 млрд. евро приходи

Запорираното в ЕС имущество на Руската централна банка е донесло 6,6 млрд. евро приходи, които се използват за подпомагане на Украйна.

Белгийският депозитар „Юроклиър“, който държи 193 млрд. евро от общо 258 млрд. евро запорирани руски активи в ЕС, води съдебни спорове с Русия заради претенции върху средствата.

Руската централна банка и руски граждани продължават да оспорват в руски и европейски съдилища както запора върху активите, така и използването на приходите от тях в полза на Украйна.

Запорираното в ЕС имущество на Руската централна банка (РЦБ) по силата на наложените санкции заради войната в Украйна досега е донесло приходи от 6,6 милиарда евро, съобщиха медии в Белгия, като се позоваха на данни от депозитара "Юроклиър".

Отбелязва се, че приходите от руското имущество се предоставят в подкрепа на Украйна, като за първите месеци на тази година те са били за 1,4 млрд. евро. В отчетите на белгийския депозитар се посочва, че за миналата година приходите са били 2,3 млрд. евро и са се понижили с 13 на сто спрямо данните за 2024 година.

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"Юроклиър" уточнява, че обжалва решението на руски съд за изплащане на 200 млрд. евро на руската страна, но жалбата е била отхвърлена миналата седмица. Междувременно депозитарът заведе дело в Търговския съд в Брюксел против руските съдебни решения.

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"Юроклиър" държи основната част от запорираните руски средства в ЕС (193 млрд. евро от общо 258 млрд. евро), а в началото на тази година РЦБ заведе дело в Москва срещу белгийския депозитар. През май бе съобщено, че руски олигарси са внесли девет иска срещу Белгия по арбитражна процедура с възможност за постигане на извънсъдебно споразумение. Досега 200 жалби срещу европейските санкции са били внесени в Държавния съвет на Белгия - орган, равностоен на върховен административен съд - но са били отхвърлени. Тези жалби са били подадени от руските притежатели на 65 млрд. евро, запорирани в "Юроклиър", без собствениците на средствата да са включени в европейските санкции.

РЦБ е внесла и два иска в Общия съд на ЕС срещу възможността средствата под запор да бъдат предоставяни в полза на Украйна. През март миналата година РЦБ оспори пред Европейския съд и решението за налагане на запор на нейните средства в ЕС.