„Сатаната ще тръгне след теб“: Мрачното предупреждение на Мел Гибсън за новия му филм

Д ългогодишният сътрудник на Мел Гибсън – Рандъл Уолъс – разкри мрачното духовно предупреждение, което двукратният носител на „Оскар“ му е отправил, преди да започнат да пишат сценария за продължението на „Страстите Христови“.

76-годишният сценарист, който преди това си партнира с 70-годишния режисьор и актьор за филмите „Смело сърце“ (1995 г.), „Бяхме войници“ (2002 г.) и „Възражение по съвест“ (2016 г.), е съавтор на сценария за „Възкресението на Христос“ заедно с Гибсън и неговия брат Донал Гибсън, пише <a data-cke-saved-href="http://‘Resurrection of the Christ’ writer reveals Mel Gibson’s dark spiritual warning about ‘Passion’ sequel By Ashley Hume, Fox News Published July 20, 2026, 1:17 a.m. ET Comments Tom Segura hinted at Christina Pazsitzky divorce, Sam Neill’s ex details his final days | Headlines 00:01 / 02:49 See more of our coverage in your search results. Add Page Six on Google Originally Published by: Fox News Original 'Little House' villain returns for reboot with warning for new Nellie Matt Damon, Tom Cruise and Shakira headline packed celebrity crowd at World Cup final Jerry O'Connell reveals the life decision that transformed him into a family man Mel Gibson’s longtime collaborator Randall Wallace revealed the dark spiritual warning that the two-time Oscar winner gave him before they began writing the sequel to “The Passion of the Christ.” The 76-year-old screenwriter, who previously teamed up with the 70-year-old director and actor for 1995’s “Braveheart,” 2002’s “We Were Soldiers” and 2016’s “Hacksaw Ridge,” co-wrote the screenplay for “The Resurrection of the Christ” with Gibson and his brother Donal Gibson. 00:17 03:59 During a recent appearance on Raymond Arroyo’s podcast “Arroyo Grande,” Wallace recalled how he urged Gibson to tell the Resurrection story following the massive success of “The Passion of the Christ.” “Mel didn’t approach me. I approached him, actually,” Wallace said of how they began working together on “The Resurrection of the Christ.” “This is not to say that over the years, he hadn’t thought many times about the Resurrection,” Wallace continued. “In fact, in the original ‘The Passion of the Christ,’ the original cut didn’t have the resurrection scene. He was getting feedback from people saying, ‘We really want to see that.'” Mel Gibson's longtime collaborator Randall Wallace revealed the dark spiritual warning that the two-time Oscar winner gave him before they began writing the sequel to " href="http://‘Resurrection of the Christ’ writer reveals Mel Gibson’s dark spiritual warning about ‘Passion’ sequel By Ashley Hume, Fox News Published July 20, 2026, 1:17 a.m. ET Comments Tom Segura hinted at Christina Pazsitzky divorce, Sam Neill’s ex details his final days | Headlines 00:01 / 02:49 See more of our coverage in your search results. Add Page Six on Google Originally Published by: Fox News Original 'Little House' villain returns for reboot with warning for new Nellie Matt Damon, Tom Cruise and Shakira headline packed celebrity crowd at World Cup final Jerry O'Connell reveals the life decision that transformed him into a family man Mel Gibson’s longtime collaborator Randall Wallace revealed the dark spiritual warning that the two-time Oscar winner gave him before they began writing the sequel to “The Passion of the Christ.” The 76-year-old screenwriter, who previously teamed up with the 70-year-old director and actor for 1995’s “Braveheart,” 2002’s “We Were Soldiers” and 2016’s “Hacksaw Ridge,” co-wrote the screenplay for “The Resurrection of the Christ” with Gibson and his brother Donal Gibson. 00:17 03:59 During a recent appearance on Raymond Arroyo’s podcast “Arroyo Grande,” Wallace recalled how he urged Gibson to tell the Resurrection story following the massive success of “The Passion of the Christ.” “Mel didn’t approach me. I approached him, actually,” Wallace said of how they began working together on “The Resurrection of the Christ.” “This is not to say that over the years, he hadn’t thought many times about the Resurrection,” Wallace continued. “In fact, in the original ‘The Passion of the Christ,’ the original cut didn’t have the resurrection scene. He was getting feedback from people saying, ‘We really want to see that.'” Mel Gibson's longtime collaborator Randall Wallace revealed the dark spiritual warning that the two-time Oscar winner gave him before they began writing the sequel to " the="" passion="" of="" christ."="" 4="" mel="" gibson’s="" longtime="" collaborator="" randall="" wallace="" revealed="" dark="" spiritual="" warning="" that="" two-time="" oscar="" winner="" gave="" him="" before="" they="" began="" writing="" sequel="" to="" “the="" christ.”="" afp="" via="" getty="" images="" said="" gibson="" ultimately="" decided="" add="" brief="" resurrection="" scene="" serves="" as="" christ’s”="" closing="" epilogue.="" in="" sequence,="" jesus="" is="" seen="" rising,="" leaving="" tomb,="" and="" revealing="" wounds="" his="" hands="" movie="" ends.="" told="" arroyo="" he="" proposed="" developing="" a="" feature-length="" film="" depicting="" while="" were="" on="" promotional="" tour="" for="" “hacksaw="" ridge”="" 2016.="" “having="" studied="" being="" so="" consumed="" by="" it,="" i="" thought="" about="" it="" many="" times,”="" recalled.="" “i="" didn’t="" have="" anything="" do="" with="" ‘the="" christ.’="" when="" we="" promoting="" ‘hacksaw="" ridge,’="" sitting="" there="" talking="" our="" lives,="" said,="" ‘look,="" you="" know,="" story="" really="" need="" tell="" resurrection.’”="" attends="" 30th="" annual="" art="" directors="" guild="" awards="" at="" intercontinental="" los="" angeles="" downtown="" february="" 28,="" 2026="" angeles,="" california.="" feb.="" went="" recount="" reaction="" suggestion,="" remembering="" director="" believed="" project="" could="" invite="" warfare.="" “there="" was="" this="" long="" pause,="" something="" profoundly="" beautiful.="" ‘if="" this,="" can’t="" be="" money,="" get="" back="" people="" hated="" us="" or="" wronged="" been="" unhappy="" us,'”="" “and="" ‘amen="" that.’”="" “then="" ‘you="" satan’s="" going="" come="" after="" you,'”="" continued.="" ‘well,="" satan="" doesn’t="" care="" baptists.’="" it’s="" good="" can="" catholic.="" we’re="" dime="" dozen,”="" laughed.="" course,="" facetious,="" but="" also="" thinking…”="" “what="" if="" he’s="" right?”="" interjected.="" jaakko="" ohtonen="" starring="" "the="" christ:="" part="" one."="" one.”="" elise="" lockwood="" lionsgate="" “well,="" yeah,”="" admitted.="" “that’s="" what="" would="" thinking,”="" said.="" “we="" had="" beautiful="" conversation="" grace,”="" marked="" beginning="" their="" collaboration="" knew="" written="" passion,’="" very="" much="" deeply="" involved="" it.="" let’s="" partner="" up.="" i’ll="" write="" draft,="" give="" you,="" then="" we’ll="" start="" tearing="" up,="" go="" through="" your="" thing,="" mine.="" work="" together,="" apart.’="" started="" way,”="" remembered.="" has="" previously="" he,="" donal="" spent="" roughly="" six="" eight="" years="" refining="" screenplay="" christ,”="" which="" will="" split="" into="" two="" parts.="" may,="" announced="" production="" completed.="" one”="" released="" may="" 6,="" 2027,="" ascension="" day,="" christian="" holiday="" marking="" christ’s="" ascent="" heaven="" 40="" days="" easter="" sunday.="" two”="" scheduled="" debut="" 25,="" 2028,="" over="" memorial="" day="" weekend.="" one"="" set="" release="" 2027.="" imdb="" press="" release,="" shared="" brought="" screen="" “exactly="" envisioned="" it.”="" “i’m="" grateful="" my="" incredibly="" talented="" cast="" crew="" pouring="" hearts="" production.="" created="" powerful,”="" “this="" represents="" major="" life’s="" work,="" demanded="" everything="" me="" filmmaker="" an="" artist.="" far="" more="" than="" me.="" mission="" i’ve="" carried="" 20="" believe="" most="" important="" human="" history,”="" added.="" premiered="" 2004,="" depicted="" final="" 12="" hours="" jesus’="" life="" leading="" up="" crucifixion.="" its="" graphic="" violence="" subject="" matter="" made="" one="" year’s="" controversial="" movies.="" smash="" hit,="" grossing="" $610="" million="" worldwide="" reported="" $30="" budget.="" earned="" academy="" award="" nominations="" makeup,="" score="" cinematography.="" say.="" share="" thoughts="" comments="" below.="" read="" speaking="" arroyo,="" teased="" audiences="" expect="" from="" long-awaited="" sequel.="" “his="" unique="" vision="" realm="" special,”="" gibson.="" interesting="" thing="" that,="" some="" ways="" —="" ultimate="" want="" keep="" all="" secret="" what’s="" happen,”="" “but="" movie,="" ways,="" elements="" never="" before.”="" “in="" fact,="" it’ll="" stuff="" nobody’s="" ever="" seen,”="" yet="" be,="" certain="" way,="" orthodox="" telling.="" consistent="" telling="" overall="" belief,="" awe="" mystery="" christians="" experience="" resurrection.”"="" style="font-weight:bold;text-decoration:underline;" target="_blank">The New York Post.

По време на скорошно гостуване в подкаста на Реймънд Аройо „Arroyo Grande“, Уолъс си спомни как е подтикнал Гибсън да разкаже историята за Възкресението след огромния успех на „Страстите Христови“. „Мел не се обърна към мен. Всъщност аз се обърнах към него“, каза Уолъс за това как са започнали съвместната работа по „Възкресението на Христос“.

„Това не означава, че през годините той не е мислил многократно за Възкресението. Всъщност в оригиналния филм „Страстите Христови“ първоначалният монтаж не включваше сцената с възкресението. Той получаваше отзиви от хора, които казваха: „Наистина искаме да видим това““, продължи Уолъс.

Уолъс сподели, че в крайна сметка Гибсън е решил да добави кратката сцена с Възкресението, която служи като краен епилог на „Страстите Христови“. В тази последователност се вижда как Исус се изправя, напуска гробницата и разкрива раните на ръцете си, преди филмът да завърши.

Уолъс разказа пред Аройо, че е предложил разработването на пълнометражен филм, изобразяващ Възкресението, докато двамата с Гибсън са били на промоционално турне за „Възражение по съвест“ през 2016 г.

„След като бях изучавал Възкресението и бях толкова погълнат от него, мислех за това много пъти. Нямах нищо общо със „Страстите Христови“. Когато популяризирахме „Възражение по съвест“, седяхме и си говорехме за живота ни и аз казах: „Виж, знаеш ли, историята, която наистина трябва да разкажеш, е Възкресението“, спомни си Уолъс.

Уолъс продължи с разказа за реакцията на Гибсън на неговото предложение, спомняйки се, че режисьорът е вярвал, че проектът може да предизвика духовна война. „Последва дълга пауза и той каза нещо дълбоко красиво. Той каза: „Ако направим това, то не може да бъде за пари и не може да бъде, за да си го върнем на хората, които са ни мразили, онеправдавали или са били недоволни от нас. И аз казах: „Амин на това“, спомни си Уолъс.

„След това той каза: „Знаеш ли, Сатаната ще тръгне след теб“. Аз казах: „Е, знаеш ли, Сатаната всъщност не се интересува от баптистите. Наистина е добре, когато Сатаната успее да пипне някой католик. Ние (баптистите) се намираме под път и над път“, продължи Уолъс.

„И разбира се, бях ироничен, но също така си мислех… „Ами ако е прав?“. Проведохме красив разговор за божията благодат“, продължи Уолъс.

Уолъс каза пред Аройо, че този разговор с Гибсън е отбелязал началото на съвместната им работа по „Възкресението на Христос“. „Знаех, че той е написал „Страстите“, беше много дълбоко ангажиран в писането им. И казах: „Виж, нека партнираме. Аз ще напиша чернова, ще ти я дам, после ще започнем да я разкъсваме, да минаваме през нея. Ти прави твоето си нещо, аз моето. Ще работим заедно, ще работим и отделно“. И така започнахме“, спомни си Уолъс.

Мел Гибсън по-рано е споделял, че той, Уолъс и Донал са прекарали приблизително между шест и осем години в писане и усъвършенстване на сценария за „Възкресението на Христос“, който ще бъде разделен на две части.

През май Гибсън обяви, че производството на продължението е завършено. „Възкресението на Христос: Част първа“ ще излезе по кината на 6 май 2027 г., на Спасовден (Възнесение Господне) – християнския празник, отбелязващ възкачването на Исус Христос на небето 40 дни след Великден. „Възкресението на Христос: Част втора“ е насрочен за премиера на 25 май 2028 г., по време на уикенда за Деня на паметта (Memorial Day).

В прессъобщение Гибсън сподели, че историята е пренесена на екрана „точно така, както си я представях“. „Дълбоко благодарен съм на моя невероятно талантлив актьорски състав и екип, че вложиха сърцата си в тази продукция. Заедно създадохме нещо мощно“, каза Гибсън.

„Този филм представлява важна част от моя житейски труд и изискваше всичко от мен като режисьор и като творец. За мен това е много повече от филм. Това е мисия, която нося в себе си повече от 20 години – да разкажа това, което вярвам, че е най-важната история в човешката история“, добави той.

Филмът „Страстите Христови“, чиято премиера беше през февруари 2004 г., проследи последните 12 часа от живота на Исус, водещи до разпятието. Неговото графично насилие и тематика го превърнаха в един от най-противоречивите филми за съответната година.

Лентата постигна огромен успех, събирайки над 610 милиона долара в световен мащаб при отчетен бюджет от 30 милиона долара. Филмът получи и номинации за наградите „Оскар“ за грим, оригинална музика и операторско майсторство.

Докато разговаряше с Аройо, Уолъс загатна какво могат да очакват зрителите от дългоочакваното продължение. „Неговата уникална визия за духовния свят е наистина специална“, каза Уолъс за Гибсън.

„Интересното е, че въпреки че в някои отношения – за самия филм – искам да запазя в тайна всичко около това какво ще се случи. Но в крайна сметка филмът, в някои отношения, ще има елементи, които хората никога преди не са виждали“, продължи той.

„Всъщност в много отношения това ще бъдат неща, които никой никога не е виждал. И все пак вярвам, че по определен начин това ще бъде най-православното (ортодоксалното) разказване. Това ще бъде най-последователното изложение на цялостната вяра, на благоговението и тайнството, които християните изпитват, когато изживяват Възкресението, добави Уолъс.