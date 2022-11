Там всички жители са милионери: Как и защо се появи фалшивата държава Листенбург

К огато говорят за недостатъците на американците, французите често изтъкват, че един от проблемите на жителите на САЩ бил, че те не познавали добре географията. Воден от този стереотип, френски потребител на социалната мрежа "Туитър" на име Гаспардо решил да се подиграе с тяхната предполагаема географска неграмотност. В резултат на което в момент, в който една от най-актуалните теми е тази за фалшивите новини, на картата на Европа се появи нова страна, наречена Листенбург, съобщават френски медии, като Бе Еф Ем Те Ве, "Уест Франс", "Курие Пикар" и "Лендепандан", предаде БТА.

Държавата Листенбург, според корекциите внесени на картата на Европа от Гаспардо,

се намира на Иберийския полуостров, прилепена до Португалия и Испания и съответно се радва на климатичните условия, които доминират в тези две популярни туристически дестинации.

"Сигурен съм, че американците не знаят дори името на тази страна",

написа на 30 октомври Гаспардо към фалшифицираната от него карта на Европа, на която фигурираше и добавената от него Република Листенбург. Но докато измамата достигне отвъд Атлантическия океан, 83 000 потребители на "Туитър", даващи си сметка, че става дума за една шега, я лайкнаха и така шегата завладя медиите, до степен, че се превърна в четвъртата най-коментирана от французите тема в "Туитър", посочва Бе Еф Ем Те Ве. Така темата за Листенбург, постепенно зарази освен приятели на създателя на фейк страната и други редови потребители на социалните мрежи, но също и големи компании и организатори на спортни прояви. Всички те добавиха детайли към историята на фейк държавата.

В резултат на всичко това това бе създаден достоверен "портрет" на Листенбург,

от който става ясно, че това е граничеща с Испания и Португалия държава, която е република, с 60 милиона души население (колкото Италия), със столица, наречена Вероха. Страната се радва на умерен климат през зимата и в началото на ноември регистрира около 20 градуса по Целзий. Площта на държавата е 291 895 квадратни километра и тя е 11-ата най-голяма Европа, точно след Италия, посочва "Уест Франс". Листенбург е разделена на пет района, в които се говорят различни езици. В Адриас се говори португалски, в Казериер се говори френски, във Флюшерд се говори немски, в Кюстерд се говори испански, а в Мителанд се говорят и четирите езика. Всичко това се съдържа в рекламата на Листенбург, появила се на сайта на френското летище "Нант-Атлантик", в списъка на дестинациите, за които може да се купят билети. В рекламното съобщение се уточнява, че столицата на Листенбург е културно средище, люлка на творческо течение, наречено флуентизъм, зародило се през 18-и век, а в близост до столицата се организира голям музикален фестивал, наречен "Гаспарланд", в който дори през 1969 е участвал Джими Хендрикс.

В отговор на журналистически въпрос на 8 ноември администрацията на летище "Нант-Атлантик" заяви, че публикацията на сайта е автентична,

въпреки че страната Листенбург не е. Летището е решило да се присъедини към шегата на потребителя на "Туитър" Гаспардо, подета и от други компании, като решението е било взето с консултантите на летището по връзките с обществеността. Рекламното съобщение за Листенбург на сайта на летището, което в крайна сметка бе премахнато оттам, имало за цел да мотивира посетителите на сайта да разгледат и други предлагани от него реални туристически дестинации и да си купят самолетни билети за тях. Тази комуникационна стратегия се понравила на някои и в страницата на летището във Фейсбук потребители казаха, че са си запазили билети за полет до Листенбург за 1 април (който и за французите е Ден на шегата).

Същевременно Уикипедия също публикува специална страница с информация за несъществуващата Листенбург,

в която се уточнява географското разположение на фейк държавата, произношението на името ѝ, териториалното ѝ разделение и наименованието на гражданите ѝ (листенбуржоа, листенбуржоазка и листенбуржоазци). Статията препраща към публикации във френски медии, посветени на темата за фейк страната.

Отделно от това в интернет се появи и сайт на президента и правителството на Листенбург, който може да бъде открит на адрес listenbourg.org.

В него се пояснява, че президент на страната е Гаспар Хьолшер, завършил инженерно училище, служил в листенбургските военновъздушни сили 20 години, след което решил да се посвети на политиката и държавните дела. Както подсказва името, Гаспар е потребителят на "Туитър" Гаспардо, създал фейк държавата.

В същия сайт са изброени и министрите в правителството на Листенбург.

Към имената в сайта засега няма подробна биография на всеки един министър. Но имената на министрите са френски, арабски, немски, италиански, испански, което оставя у хората впечатление, че става дума за една многообразна държава. Към всяко име има и снимка на съответния министър, като някои от министрите са доста млади, а не малка част са и дами. Което пък говори за държава, бранеща паритета при разпределяне на постовете.

Други детайли за фиктивната страна, измислени от участници в шегата, са че всички жители на Листенбург са милионери и не плащат данъци.

Потребителите на интернет и на различни социални мрежи с най-голямо удоволствие се впуснаха да дописват историята на една измислена страна, коментира и френското издание "Курие Пикар". Така например според това дописване на историята майката на Наполеон Трети била родена в Листенбург. Емблемата на държавата била животно, наречено зебророг, съчетаващо отличителните черти на зебрата и носорога и живеещо само в Листенбург. Пейзажите в страната били разнородни - редували се езера, планини и крайбрежни зони. Знамето на фейк държавата приличало на това на Индонезия, но към него бил добавен и орел и буквата Н, която пък идвала от името на Наполеон.

В социалните мрежи се появи дори информационна агенция на Листенбург, наречена "Листенбург нюз".

Потребители на "Туитър" пък започнаха да твърдят и, че веригите от заведения за бързо хранене "Бъргър кинг" и "Макдоналдс", магазините ЛИДЛ, видеоканалът ЮТюб и много други компании, са отрили уж клонове във фейк страната. Някои компании, подобно на летището "Нант-Атлантик", не изчакаха някои друг да ги приобщава към майтапа и сами се присъединиха към него. Услугата за навигация Джи Пи Ес Уейз започна да предлага разходка по фиктивните пътища на Листенбург, а платформата за доставки на храна Деливъруу обяви, че започва да доставя храна и в Листенбург, добавя Бе Еф Ем Те Ве. Нискотарифният превозвач "Райънеър" не остана по-назад и съобщи в официалния си акаунт в "Туитър", че започва да лети до столицата на измислената страна, пише "Ню Зийланд хералд".

Proud to be announcing our new base in Listenbourg! pic.twitter.com/fzN0mVHBsL