12-годишна нападна учител с нож във Франция

12-годишна ученичка заплаши учител с нож при очевиден опит за убийство във френско училище в сряда, съобщиха прокурори.

Никой не е пострадал при инцидента по време на час по английски в северозападния град Рен, но прокурорите казаха, че са започнали наказателно разследване за опит за убийство.

Родената през 2011 г. ученичка „дошла в час, въоръжена с голям нож с очевидното намерение да убие своя учител по английски“, каза прокурорът на Рен Филип Аструк.

„По време на урока, в клас, тя размаха ножа срещу жертвата, която избяга“, преди нападателката да бъде обезоръжена от персонала на прогимназията Hautes Ourmes, добави той. Шокираните ученици незабавно бяха преместени на безопасно място. На последвала пресконференция Аструк показа рисунки на кухненски нож, който според него е дълъг 17 сантиметра. Прокурорът каза, че момичето е подложено на психиатрични прегледи в болница, "които ще ни позволят да хвърлим допълнителна светлина върху тази ситуация".

